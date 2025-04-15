Агроклассам — зеленый свет

В лаборатории биотехнологии РУДН разработан новый сорт высокоурожайной пшеницы «Памяти Героев СВО». В ближайшей перспективе он появится и на наших добринских черноземах.

Во время весенних каникул два педагога лицея №1 п. Добринка — директор Т.М. Селиванова и педагог дополнительного образования А.М. Климентова — приняли участие во II Всероссийском образовательном форуме директоров агрошкол и руководителей агроклассов.

Форум был весьма представительный. Более 400 участников со всей России пытались ответить на вопрос: «Какова роль агроклассов в образовании и какие есть способы их развития?».

В первый, пленарный день, который проходил на территории Национального центра «Россия» в дискуссии приняли участие руководители Комитетов СФ РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Госдумы РФ по аграрным вопросам, Министерства сельского хозяйства России, Правления АО «Россельхозбанк», Ассоциации содействия школ-хозяйств и агрошкол. Наибольший интерес вызвали выступления тех директоров школ, агрономов хозяйств, которые демонстрировали лучшие практики работы агроклассов и делились опытом взаимодействия с работодателями.

Второй день форума проходил в стенах Российского университета дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы.

Что вынесли для себя с форума наши педагоги? С какими мыслями вернулись они из Москвы?

Первый шаг сделан

В этом уверена директор лицея Т.М. Селиванова. И на то есть основания. С первого сентября текущего года в лицее открылся агрокласс. Семь его учащихся в настоящее время проходят курсы профессионального обучения на базе филиала Усманского производственно-технологического колледжа. Продлится учеба восемь месяцев, а итогом станут квалификационные экзамены и получение прав тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства.

— Мы не просто так открыли этот класс, — поясняет Татьяна Михайловна. — Дело в том, что лицей выиграл конкурс, проводимый Институтом развития образования Липецкой области, на право открытия в лицее инновационной площадки по агротехническому направлению.

В рамках этого проекта и стала строиться работа учебного заведения: с 7 класса ввели углубленное изучение биологии, создали агротехнологический класс, а еще организовали агроблок в детском саду при лицее.

Это уникальная комната. Дети с огромным удовольствием приходят туда. Здесь установлены макеты буренки, курочек, несущих яйца, созданы грядки с помидорами-огурцами, даже макеты яблонь установлены, на которых красуются наливные яблочки.

Малышей с ранних лет приобщают к сельскохозяйственной отрасли. Впрочем не только дошколята проявляют повышенный интерес к этому месту, где можно окунуться в мир животных и растений.

— Некоторые школы тоже посетили нашу уникальную агрокомнату, — продолжила рассказ руководитель лицея. — Они по-доброму позавидовали нашим деткам.

Надо отметить, что задумок по работе в рамках агропроекта у руководителя лицея великое множество. И их стало еще больше после состоявшегося московского форума.

— Не хочу раньше времени озвучивать наши наметки на будущее, — осторожно заметила Т.М. Селиванова. — Постараемся воплотить в жизнь всё запланированное. Главное — сделаны первые уверенные шаги в этом направлении.

В детском саду №1 при лицее открыт свой агроблок. Здесь «живет» даже корова, которую и подоить можно, и, погладив ее по носику, услышать настоящее протяжное «Му-у-у».

Форум как площадка для диалога

Для педагога дополнительного образования лицея А.М. Климентовой прошедший форум в Москве стал стартовой площадкой для поиска решений в сфере аграрного образования.

Мы уже рассказывали со страниц «Добринских вестей» о педагогическом и медицинском классах, о работе школьной биотехнологической лаборатории. А теперь в лицее набирает обороты агропроект.

А.М. Климентова начала с себя. Она уже освоила программу дополнительного профессионального образования по подготовке агротехнологических классов и получила соответствующее удостоверение.

— Участие в московском форуме обогатило мои знания в области агробиотехнологий, — делится впечатлениями о прошедшем мероприятии Алла Михайловна. — Множество знакомств, бизнес-тренинги, дискуссии, посещение выставок, работа в лабораториях биотехнологии и клонирования растений помогли нам составить план работы на перспективу.

А перспективы впечатляют. Углубленное изучение биологии с 7 класса позволит ребятам принимать активное участие в олимпиадах РУДН по агробиотехнологии. Юные таланты смогут, еще учась в школе, проявить себя и погрузиться в мир аграрной науки.

Лаборатория будет оснащена дополнительными приборами и реактивами для изучения почв нашего района. Она откроет свои двери не только для лицеистов, но и для ребят из сельских школ, которые решат связать свою судьбу с сельским хозяйством.

— Это будет только начало, — не афишируя подробно намеченные планы на ближайшую перспективу, делится идеями руководитель школьной лаборатории.

Всё, что увидели и услышали на форуме липчане (а кроме наших добринских педагогов в Москве побывали еще два учителя из Долгоруковского района), несомненно, ляжет в копилку тех наработок, которые имеются в плане профессиональной ориентации школьников. Настрой у добринцев именно на то, чтобы вернуть актуальность и привлекательность профильному сельскохозяйственному образованию.

Состоявшееся всероссийское крупномасштабное мероприятие нацелило его участников на главное: мотивировать школьников на выбор аграрных профессий. А способствовать этому будет создание специализированных агротехнологических классов. В нашем районе эта работа стартовала. И, как показывают первые ее итоги, старт оказался успешным.

«В Липецкой области развитый и инновационный агропромышленный комплекс. Местные сельхозпредприятия и инвесторы предлагают интересную работу и достойную заработную плату. Подобные агроклассы важны для ранней профориентации, фактически гарантируют трудоустройство и способствуют тому, чтобы молодёжь осталась жить в селе», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.