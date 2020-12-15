Агрокомплекс из Лебедянского района получит 44 миллиона рублей от Правительства

«Агрофирма имени 15 лет Октября» из Лебедянского района успешно прошла отбор инвестпроектов, направленных на строительство и модернизацию объектов АПК, проводимый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Об этом сообщили в региональном управлении экономического развития.

Стоимость объекта составляет 307 млн рублей. Государственная поддержка из федерального бюджета позволит компенсировать 44,2 млн рублей прямых понесенных затрат.

Инвестпроект плодохранилища открыл первую очередь логистического комплекса по хранению и обработке яблок. Мощность склада рассчитана на единовременное хранение 3,7 тыс. тонн яблок.

Новые современные холодильные камеры позволят увеличить сроки хранения. Яблоки могут не терять своих вкусовых качеств в течение полугода, то есть до следующей весны.