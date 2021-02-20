На расположенном на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» заводе по производству средств защиты растений «Шанс Энтерпрайз» прошел семинар, на котором рассматривались задачи агропромышленного комплекса региона на этот год. Как сообщает управление сельского хозяйства региона, место для встречи и дискуссий представителей ведущих хозяйств было выбрано не случайно. Без научной базы и новейших технологий конкурировать на рынке продовольствия сегодня невозможно. Именно такая база для развития импортозамещения в обеспечении отечественных аграриев всеми необходимыми химическими препаратами и семенами успешно создается под Ельцом.

На семинаре в своем докладе начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих рассказал о строительстве одного из самых крупных заводов по глубокой переработке сои, рапса и подсолнечника. В следующем году он начнет работать. Пока лецитин Россия в основном завозит. Осенью будет запущен завод компании КВС. Большие перспективы у компаний «Сингента», «БАЙЕР», «Август», «FMC» и другие.

«Если проводить аналогию с силиконовой долиной, то можно сказать, что на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» появляется своеобразная агросеменная долина для всей России, – отметил Олег Долгих. – В агрохимический и семенной кластер, который впервые создается в нашей стране, уже вошел ряд предприятий. В этом году намечено несколько открытий аналогичных производств глобальных компаний. Сегодня только они могут построить самые современные заводы мирового уровня и тем самым стабилизировать наш рынок и минимизировать скачки валюты и цен. На нем пока доминируют западные поставщики средств зашиты. Только курс доллара и евро пошел вверх, это сразу бьет по нашим сельхозпроизводителям. Завод «Шанс Энтерпрайз» – это предприятие отечественной компании с участием зарубежного капитала. Оно расположено в нашем регионе и поэтому предлагает более стабильные условия для российских селян. Кроме того, на нем уже действует мощная научная база, а за развитием науки всегда следует повышение урожайности и эффективности сельхозпроизводства».

После семинара его участникам показали производственные и социальные объекты «Шанс Энтерпрайз». В строительство инвестировано 4 млрд рублей. Новый завод в центре России готов обеспечить треть потребности отечественных сельхозпредприятий в средствах защиты растений. Пока он загружен только на 10% от заявленной мощности в 50 млн литров продукции в год. Уже сегодня здесь работают 260 человек, а при выходе на полную мощность их число увеличится до 350 сотрудников.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Но есть еще много проблем. Конкуренция в сфере сельского хозяйства растет. И от того, что в область приходят глобальные компании с мировым именем, выиграют, прежде всего, липецкие аграрии, потому что такого рода компании – эта наука, а за наукой потянется производство».