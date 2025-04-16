Агростартап помог задонскому фермеру начать ягодный бизнес

Денис Кулакевич из Задонского района занимается выращиванием ягодных культур – как в открытом, так и закрытом грунте. Грант «Агростартап» он получил только в конце августа прошлого года. На эти средства приобрел и установил две теплицы, закупил саженцы садовой земляники и ежевики, оградил территорию, где будет выращивать ягоды в открытом грунте, сообщили в минсельхозе Липецкой области.

Денис – агроном по образованию, к любому делу подходит с умом. Ставку делает не на количество, а на вкусовые качества. Поэтому и сорта выбирает востребованные. Предприниматель уверен, что с реализацией ягод у него проблем не будет: участок фермера находится недалеко от усадьбы Скорняково-Архангельское. Там ягода будет востребована для местного ресторана и на многочисленных мероприятиях. Денис Кулакевич также планирует продавать свою ягоду на областных ярмарках.

«Поддержка новичков в сельском хозяйстве — это инвестиция в будущее экономическое развитие. Начинающие фермеры способствуют обновлению и развитию аграрного сектора, внедряют новые технологии и методы ведения хозяйства. Главное, что благодаря росту числа фермеров увеличивается производство продуктов питания, что укрепляет продовольственную независимость страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.