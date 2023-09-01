Глава крестьянского фермерского хозяйства из Грязинского района Яна Перепёлкина вместе с мужем Евгением обустраивают пруды для выращивания осетровых пород рыб. Решиться на создание рыбной фермы Яне помог грант «Агростартап», который она получила в прошлом году. Сейчас идет расчистка территории, углубление прудов. На средства гранта закуплены насосы, подведено водоснабжение. Уже осенью здесь будет три бассейна общей площадью 200 на 20 метров, куда запустят полтонны мальков осетра. Первый бассейн будет крытым, его оставят для малька. Второй оборудуют для рыбалки. В третий планируется запустить взрослую рыбу на продажу.

Хозяйство Перепёлкиных расположено в живописном месте на берегу реки Матыры на месте бывшей турбазы. Здесь в середине XIX века нашим великим земляком, известным ученым, географом и путешественником Петром Семёновым-Тян-Шанским был высажен уникальный парк площадью более 25 гектаров. Базу Яна с мужем тоже восстанавливают. В этом году решили подать заявку на еще один грант — «Агротуризм». Проект по развитию сельского рыболовного туризма уже прошел очную защиту в Минсельхозе России. Результаты отбора станут известны в сентябре текущего года.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, в регионе много возможностей для тех, кто хочет развивать свое дело. В сфере сельского хозяйства — это и гранты на развитие семейных ферм, сельхозкооперативов, сельского туризма и, конечно, самое популярное направление у фермеров — грант «Агростартап». На него в 2023 году выделено свыше 70 млн рублей. В целом на поддержку малых форм хозяйствования в этом году в регионе направят свыше 300 млн рублей. «Липчане с энтузиазмом берутся за проекты в сфере сельского хозяйства. Причем делают это обдуманно, выстраивают стратегию, изучают спрос. Поэтому мы имеем интересные успешные примеры, инициаторы которых разумно оценивают свои силы и грамотно пользуются мерами господдержки», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Грант «Агростартап» предоставляется фермерам с 2019 года. Данный вид поддержки оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За пять лет получателем гранта «Агростартап» в Липецкой области стал 121 человек.