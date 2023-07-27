Аграрное воспитание скоро появится в образовательной программе детского сада «Знайка» села Доброе. Воспитатели будут знакомить своих воспитанников с основами сельского хозяйства в игровой форме. А закреплять знания на практике дети будут в уголках природы, которые появятся в каждой группе, и на грядках. За каждой группой будет закреплен свой небольшой огород. Для его создания уже выделено место на территории учреждения и приобретены специальные ограждения. В этом году, поскольку половина лета уже позади, педагоги планируют высадить что-то скороспелое и быстро растущее, например, зелень. Урожай можно будет использовать как витаминную добавку к детскому меню.

Добровский детский сад открылся в этом году. Он построен по программе «Комплексное развитие сельских территорий» по уникальному для нашего региона проекту. Оригинальное строение стало украшением микрорайона «Молодежный», а оснащение внутри не уступает столичным и частным учреждениям. Здоровье детей укрепляют с помощью собственной соляной комнаты. А делают пребывание малышей нескучным с помощью интересной развивающей программы. Во всех группах есть множество игрушек, игровых уголков, развивающих наборов, даже интерактивные панели и модные сейчас так называемые STEM-технологии — специальные развивающие наборы для изучения окружающего мира. С их помощью дети уже с 3-4 лет осваивают азы робототехники и ИТ-технологии.

Главной особенностью садика является ранняя профориентация. Детей знакомят с тонкостями разных профессий: ветеринара, автоинспектора, строителя, стоматолога и так далее. Садик рассчитан на 99 детей, но пока укомплектован не полностью — не хватает подготовительной группы. Она появится в сентябре — дети перейдут из старшей на новый уровень образования. Помещение уже готово. Помимо стандартных навыков для этого возраста детей будут обучать финансовой грамотности. Среди игрушек есть наборы с псевдо пластиковыми картами, денежными банкнотами и даже копия терминала.

«Этот детский сад — пример того, как должно выглядеть подобное учреждение, как оно должно быть оснащено. Замечательно, что здесь заботятся не только о том, чтобы детям было весело, но и об подготовке к школе — много интересных развивающих занятий, специальных игр и наборов», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.