Аккорд весенне-полевой

Механизатор ООО «Первомайское» Андрей Богданов — ветеран окружного сельхозпроизводства. Нынешней весной ему поручено проводить предпосевную культивацию, с чем он справляется на отлично.

Земледельцы ООО «Первомайское» одними из первых в округе завершили весенне-полевые работы. Финальным аккордом стал сев сахарной свеклы, которая является для них одной из приоритетных культур. Корреспондент «ДВ» побывал на месте события.

Нынешней весной в «Первомайском» засеяли сахарной свеклой 300 гектаров пашни. Поставленные задачи выполнялись оперативно. Пока в верхнем плодородном слое присутствует влага, есть надежда на хороший урожай.

— Времени на раскачку не было, — говорит главный агроном сельхозпредприятия Сергей Емельянов, — погода в этом году так начудила, что пришлось совмещать по времени сев яровых зерновых и технических культур. Все привычные графики полевых работ были сдвинуты, поэтому каждую погожую минуту использовали с максимальной выгодой.

На трехстах гектарах, где местные земледельцы посеяли сладкие корнеплоды, минувшим летом росла озимая пшеница. После ее обмолота на каждый освободившийся гектар внесли по два центнера сложных удобрений, осенью провели глубокую пахоту с последующим выравниванием. Эти важные операции с высоким качеством выполнили Александр Аленичев и Алексей Посаднев. Весной сельхозугодья дополнительно получили по три центнера аммиачной селитры, минеральную подкормку вносил Сергей Логвин.

Предпосевное выравнивание верхнего пахотного слоя доверили механизатору Андрею Богданову. В работе он использовал многофункциональный культиватор «Компактомат» в сцепке с мощным трактором К-744. Более тридцати лет Богданов работает в сельском хозяйстве. Освоил все виды самоходных сельхозмашин, так же, как и основные агроприемы.

— В профессию меня привел отец, Николай Петрович, — рассказывает собеседник, — который работал механизатором в совхозе «Петровский», так что в свободное от школы время, с утра до поздней ночи, я проводил с ним в кабинах тракторов. Самостоятельно, с тринадцати лет, в тайне от совхозного начальства начал управлять агрегатами. Естественно под контролем родителя. Нынешней весной мне поручили предпосевную обработку почвы, которая играет ключевую роль в создании оптимальных условий для прорастания семян и начального развития растений.

По выровненному участку поля движется трактор «МТЗ», сагрегатированный с 12-рядковой сеялкой точного высева «Монопил». Она обеспечивает разделение семенного материала на одиночные семена, их дальнейшую пунктирную укладку в борозду с точным соблюдением заданного расстояния. Трактор едет, ориентируясь на спутниковый сигнал, используя систему автоподруливания. После его прохода в почве остаются небольшие ровные борозды. Внутри каждой, под тонким слоем чернозема, гранулы свеклосемян. Их оболочки состоят из набора полезных минеральных веществ, которые обеспечат всходам хороший старт и дальнейшее развитие. Пройдя определенное расстояние, самоходная машина делает остановку. Во время паузы определяется глубина заделки семян, а также расстояние между ними и будущими рядками. Для минимизации возможных огрехов и потерь во время сева сахарной свеклы строго регламентирована скорость движения агрегатов по полю — не более пяти километров в час. На каждом погонном метре борозды — пять-шесть гранул трех высокоурожайных гибридных сортов. Их подбирали таким образом, чтобы каждый «подходил» ко времени уборки с максимально налитым корнем.

Нынешнюю весенне-полевую кампанию труженики «Первомайского» считают завершенной. Кроме сладких корнеплодов, местные аграрии посеяли 400 гектаров ячменя и 420 — подсолнечника. Сев зерновых культур с оценкой отлично провел механизатор Николай Королев. Семена и удобрения к месту работ подвозил водитель Александр Матыцин. Погрузкой минеральной подкормки на тракторе «телескопик» занимался Алексей Зимин. В эти дни селяне приступили к гербицидной обработке 330 гектаров озимой пшеницы сорта «виола». На очереди — внесение микроудобрений.

В прошлом году в «Первомайском» в среднем на круг получили по шестьсот пятьдесят центнеров сладких корнеплодов при высоком проценте сахаристости. Каждый гектар зерновых культур в среднем дал по 60 центнеров зерна, подсолнечник — по 30 центнеров.

— Если погода позволит, — говорит агроном, — будем не против повторить прошлогодний успех. Со своей стороны мы сделали все возможное.

Эдуард ДЕМИХОВ.

Фото автора.