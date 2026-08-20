Аккорд во славу урожая

Вдалеке показался запыленный КамАЗ. К месту «битвы за урожай» в последний раз в этом году привезли обед. До заветной черты — финиша очередной страды – участникам страды-2026 из ООО «Первомайское» оставалось обмолотить не более 20 гектаров. Комбайны и трактора оперативно собираются в центре обмолоченного массива.

Уборка ячменных наделов была доверена Алексею Посадневу, Андрею Богданову и Александру Аленичеву. На троих эти хлеборобы имеют солидный сельскохозяйственный стаж, не менее девяноста лет. За рулем трактора с бочкой – настоящий ветеран добринского сельхозпроизводства Николай Королев. Тридцать девять лет подряд выводил он в поле различные зерноуборочные комбайны. Сейчас попросил перевести его на более легкую работу. Сергей Логвин занимается нарезанием противопожарных полос, а также оперативным дискованием убранных площадей.

Механизаторы Андрей Богданов, Алексей Посаднев и Александр Аленичев после обмолота последней ячменной загонки.

Когда мужчины собираются в круг, без сигареты не обойтись, да простит нас Минздрав. Небольшой перекур перед обедом проходит в воспоминаниях. Интересные моменты канувших в Лету сельхозработ присутствующие на пятачке помнят до мельчайших подробностей. А на мой вопрос про ощущения от последнего дня жатвы в их глазах появляется легкая грустинка.

Николай Королев в течение 39 лет выводил зерноуборочные комбайны на поля.

Вот механизаторы получают еду в индивидуальных пластиковых контейнерах. Повар Елена Алешина постаралась на славу. Перекусив, комбайнеры заводят машины и разъезжаются по своим загонкам.

Водители Александр Матыцин, Александр Нестеров, Виталий Лифанов, Андрей Чернышов и Олег Артюхов с начала жатвы дежурили неподалеку от комбайнов. Работающий проблесковый маячок над одной из кабин — сигнал о том, что бункер заполнен зерном до отказа и нужно оперативно подъезжать под выгрузку.

Сергею Логвину доверена нарезка противопожарной полосы и последующее дискование обмолоченных участков.

Обмолоченное зерно доставляют на ток. Его заведующая Зинаида Артюхова, она же весовщица, заботливо встречает новый хлеб. Машинисты ЗАВ-50 Александр Алякрицкий и Александр Рудой посменно занимаются сортировкой зерна. У разнорабочих Светланы Никишовой и Сергея Ганьшина – свой круг обязанностей.

Ближе к вечеру первомайцы обмолотили последнюю загонку. Комбайны, закрепив жатки на специальные прицепы, ушли на производственную базу в селе Ржавец. Впереди у тружеников немало другой работы. Самая важная в эти дни – озимый сев, под пшеницу осенью отвели в хозяйстве 400 гектаров.

— Также скоро приступим к пахоте земельных массивов с одновременным внесением сложных минеральных удобрений, – сообщил главный агроном сельхозпредприятия Сергей Емельянов, – на этих площадях весной 2027 года планируем сеять сахарную свеклу. В уме держим предстоящую уборку сахарной свеклы, а корнеплоды на данный момент радуют ежедневной прибавкой в весе, и наше черное золото – подсолнечник. Постараемся грамотно распределить и человеческие, и технические ресурсы, чтобы не допустить производственных авралов.