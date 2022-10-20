Новый сервис для аккредитации ИТ-компаний заработал на Госуслугах. Подача заявлений доступна по ссылке, сообщили в управлении цифрового развития Липецкой области. Там пояснили, что компания может получить аккредитацию, если:

– основной вид деятельности компании соответствует одному из нужных ОКВЭД (список есть в форме на Госуслугах);

– средняя заработная плата на предприятии должна быть не ниже средних по региону или по стране (о том, как считать, указано в форме). Этот критерий не учитывается, если ваш доход составляет более 1 млн рублей, и ваши продукты должны быть зарегистрированы в реестре отечественного ПО;

– более 30% всех доходов компании – от ИТ-деятельности (перечень определен по ссылке). И здесь есть исключение для стартапов – это организации, которым меньше трех лет и чей доход за все время существования составляет менее 1 млн рублей;

– на официальном сайте компании есть информация о деятельности в сфере ИТ;

– согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, передано в ФНС (инструкцию по заполнению согласия можно посмотреть здесь).

Кроме того, на госуслугах теперь доступен сервис для проверки аккредитации ИТ-компаний. Узнать информацию можно по ссылке. Для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний действуют льготы, это отсрочка от мобилизации или ИТ-ипотека. «Развитие ИТ-отрасли является одной из ключевых задач для региона», – неоднократно подчеркивал губернатор Игорь Артамонов.