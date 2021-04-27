Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Липецкой области на уровне АA(RU), прогноз «Стабильный», и облигаций области — на уровне AA(RU). Кредитный рейтинг региона обусловлен низким уровнем долговой нагрузки, плавным графиком погашения долга и высокой долей капитальных расходов, сообщили в областном управлении инвестиций и инноваций.

В 2019 году валовой региональный продукт (ВРП) Липецкой области составил 570 млрд рублей (около 0,6% совокупного ВРП регионов РФ). По оценке региона, в 2020-м показатель составил 590 млрд рублей.

По итогам 2020 года доходы бюджета региона составили 73,3 млрд рублей, что на 14% выше показателя 2019-го. Расходы бюджета Липецкой области увеличились в 2020 году на 9% (в среднем по стране — на 15%). За прошедший год расходы на здравоохранение увеличились практически в полтора раза, а расходы на социальную политику — почти на четверть. Дефицит бюджета составил 0,6 млрд рублей (немногим более 1% ННД).

Государственный долг Липецкой области по итогам 2020 года вырос на 7% и на 1 января 2021-го составлял 13,5 млрд рублей. График погашения долга сбалансирован, а периоды значительных пиковых выплат отсутствуют.

На конец 2020 года соотношение долга и текущих доходов составляло 21%, что согласно методологии АКРА относится к низкому уровню долговой нагрузки. По оценкам агентства, этот показатель может вырасти до 27% по итогам 2021 года в связи с прогнозным объемом дефицита и возможным снижением доходной части бюджета, при этом долговая нагрузка останется на низком уровне. Процентные расходы необременительны для региона: усредненный за 2017-2021 годы уровень процентных расходов составит около 1% совокупных расходов бюджета (без учета субвенций).

В 2016-2019 годах усредненный ВРП на душу населения в регионе составил 81% от среднестранового уровня. Безработица в области не превышала 4% за период с 2016 по 2019 год, однако в 2020-м она увеличилась до 4,3%. За период с 2017 по 2020 год соотношение усредненных среднемесячной заработной платы и регионального прожиточного минимума превысило 3,0, уточнили в управлении инвестиций и инноваций региона.

«Оценка кредитоспособности региона международными и российскими рейтинговыми агентствами является для инвестора показателем открытости и стабильности экономической ситуации», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.