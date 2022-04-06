Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Липецкой области на уровне АA(RU), прогноз «Стабильный», и облигаций области — на уровне AA(RU) – говорится в сообщении АКРА. Кредитный рейтинг региона обусловлен низким уровнем долговой нагрузки, плавным графиком погашения долга значительным объемом остатков на счетах и отсутствием потребности в привлечении долгового финансирования капитальных расходов.

По мнению экспертов, сбалансированные бюджетные показатели при отсутствии потребности в привлечении дополнительного финансирования. Усредненное соотношение баланса текущих операций и текущих доходов за 2018–2022 годы составит 19%, при этом баланс текущих операций по итогам 2022 года останется положительным, что свидетельствует о достаточности текущих доходов для финансирования текущих расходов.

Усредненная доля капитальных расходов в совокупных расходах за 2018–2022 годы составит порядка 25%, что, согласно методологии АКРА, соответствует высокому уровню гибкости бюджетных расходов. Капитальные расходы примерно наполовину финансируются за свой счет.

По итогам 2021 года объем доходов бюджета региона более чем в полтора раза превысил доходы за 2020 год, что обусловлено в первую очередь получением сверхдоходов от металлопромышленного комплекса. ННД бюджета за указанный период увеличились практически вдвое к уровню предыдущего года: налог на прибыль вырос более чем в три раза, налоги на товары и услуги — на 43%, налоги на совокупный доход — на 20%. В то же время безвозмездные поступления снизились на 17%, а расходы бюджета выросли лишь на 5% по итогам года. Профицит бюджета составил 38% ННД и позволил региону значительно увеличить объем остатков на счетах.

Государственный долг Липецкой области по итогам 2021 года снизился на 2,6 млрд руб. и на 01.01.2022 составил 10,9 млрд руб. Снижение абсолютной величины долга в минувшем году обусловлено погашением банковских кредитов и части облигаций. Большую часть долга (53%) на 01.01.2022 формировали бюджетные кредиты, 46% долгового портфеля занимали облигации, оставшаяся часть приходилась на государственные гарантии региона. График погашения долга сбалансирован, а периоды значительных пиковых выплат отсутствуют.

На конец 2021 года соотношение долга и текущих доходов составило 10%, что согласно методологии АКРА соответствует низкому уровню долговой нагрузки. По оценкам Агентства данный показатель может вырасти до 16% по итогам 2022 года. Процентные расходы необременительны для региона: усредненный за 2018–2022 годы уровень процентных расходов не превысит 1% совокупных расходов бюджета (без учета субвенций).

Как отмечают в агентстве, с начала 2021 года остатки на счетах в среднем более чем в три раза превышали ежемесячные расходы бюджета. Накопленных средств, по мнению экспертов Агентства, достаточно для финансирования, ожидаемого в 2022–2023 годах дефицита бюджета, а также для погашения запланированного объема долга в этот период.

По данным на 01.03.2022, у региона отсутствует просроченная кредиторская задолженность. Липецкая область размещает накопленную ликвидность на едином казначейском счете, что позволяет ей получать процентные доходы.

В 2017–2020 годах усредненный ВРП на душу населения в регионе составил 83% от среднестранового уровня. Безработица не превышала 4,5% за весь период наблюдений с 2013 года, а по итогам 2021 года значение показателя составило 4,2%. За период с 2018 по 2021 год соотношение усредненных среднемесячной заработной платы и регионального прожиточного минимума превысило 3,0.