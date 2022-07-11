Программа для социальных предприятий, которая проходила в Центре «Мой бизнес» в Липецке сегодня подвела итоги. Участники акселератора представили к защите свои социальные проекты, которые они прорабатывали и совершенствовали в процессе прохождения обучения.

В проекте приняли участие 30 предпринимателей из Липецка, города Грязи, Ельца, Липецкого района. Среди проектов: услуги допобразования – частная школа и детский сад, обучение детей и пенсионеров швейному мастерству, медицинские услуги, деятельность в сфере спорта, отдыха и рекреации. Также среди участников акселератора те, кто оказывает клининговые услуги для малоимущих, учит парикмахерскому делу социально-незащищенные категории граждан и работники которых сами подходят под эти категории.

В течение пяти дней опытные бизнес-тренеры рассказывали участникам о том, как вести безубыточную деятельность в социальной сфере, знакомили со способами привлечения средств и партнеров, информировали о правилах подготовки встреч с потенциальными инвесторами, анализировали сильные и слабые стороны каждого социального проекта. Тренер по социальному предпринимательству Анастасия Москвина из Санкт-Петербурга вручила выпускникам сертификаты за участие в акселерационной программе. Теперь они смогут претендовать на получение гранта для социальных предпринимателей.

«Социальное предпринимательство – это бизнес с душой и сердцем, которым занимается особая категория людей. И главное для них не просто получать прибыль, а помочь людям, суметь взять ответственность за тех, кому сложнее: трудоустроить или оказать услуги людям с ограниченными возможностями, организовать отдых детей, заниматься с ними дополнительным обучением и многое другое», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.