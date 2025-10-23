Актеры театра «Бенефис» и театра Толстого прошли обучение в Вахтанговской школе

Актер театра «Бенефис» города Ельца Евгений Ермаков и актриса Липецкого драматического театра имени Л.Н. Толстого Екатерина Кобзарь приняли участие в Выездной школе Вахтанговского театра, которая прошла с 10 по 17 октября в Подмосковье. В программе участвовали 50 артистов из разных регионов России.

Торжественное открытие школы состоялось в Театральном институте имени Бориса Щукина, где перед участниками выступили ректор института, народный артист России, Секретарь СТД РФ Евгений Князев; заслуженный деятель искусств России, заведующий кафедрой мастерства актера Павел Любимцев, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, Секретарь СТД РФ Кирилл Крок, а также его заместители Антон Прохоров и Алексей Никитин. В течение недели участники посетили мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и пластике, поработали над этюдами по «Маленьким трагедиям» Пушкина под руководством режиссера Эльдара Трамова, встретились с артистами Вахтанговского театра Юлией Рутберг, Виктором Добронравовым, Анной Дубровской, а также показали свое мастерство на итоговом показе 16 октября. По окончании школы все участники получили дипломы. Программа проводится для профессионального развития артистов из регионов.

«Творческие профессии, как и любые другие, требуют постоянного повышения квалификации, профессионального роста, перенятия опыта у признанных мастеров. Замечательно, что липецкие артисты с интересом используют возможности обучения, чтобы оттачивать свое мастерство и дарить свой талант зрителям», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.