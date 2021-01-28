Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в Липецкую межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой указать конкретные сроки расчистки пруда и восстановления плотины в деревне Знаменской Данковского района.

Более шести лет жители опасаются пожаров: единственный водный объект пересыхает, а пожарного гидранта в деревне не предусмотрено, говорится в сообщении на сайте ОНФ.

Общественники выехали на место и пообщались с жителями деревни. К диалогу подключились приглашенные ведомства, которые отвечают за решение проблем, – представители администрации Данковского района, областного управления экологии и природных ресурсов. Оказалось, что переписка с властями различного уровня длится с 2014 г. и пока не дает результатов.

К примеру, экологи объясняют, что расчистка прудов в рамках реализации национального проекта «Экология» не предусмотрена, как и финансирование за счет средств федерального бюджета. Тем не менее, по заверениям властей Данковского района, пруд в деревне Знаменская стоит третьим в очереди по выполнению необходимых работ. Стоимость расчистки водного объекта составляет 3-4 млн руб., поэтому сразу привести в порядок все водные объекты невозможно. Сначала запланирована очистка прудов сел Избищи и Ивановка.

«Активисты ОНФ считают, что властям необходимо ускорить решение проблемы по очистке пруда. Жилые дома в деревне находятся буквально в ста метрах от леса. В случае пожара людям просто негде будет взять воду. Так как мы не получили конкретного ответа от представителей управления экологии по финансированию и срокам предполагаемых работ, общественники обратились с просьбой в природоохранную прокуратуру, чтобы обеспечить экологический правопорядок», – отметил член регионального отделения ОНФ в Липецкой области Андрей Григорьев.

Еще одной наболевшей проблемой стало отсутствие покрытия дороги ведущей в деревню Знаменская. Жители жаловались на отсутствие уборки снега зимой. В межсезонье грунтовую дорогу размывает и машины застревают в грязи. По словам местной администрации, проезд проходит по полю, которое находится в частной собственности. Однако уже подготовлены документы по межеванию. После этого дорогу включат в реестр и смогут ремонтировать. Кроме этого, жители пожаловались на отсутствие люка на водонапорной башне. В воду попадают птицы, и она становится непригодной, а то и опасной для питья.

«После сигнала общественников снег на дороге расчистил трактор, а на въезде в деревню целый участок посыпали песком, чтобы было удобнее передвигаться в оттепель. Также решился вопрос с люком на водонапорной башне: в ближайшие дни он будет установлен. Мы продолжим держать решение всех обозначенных проблем на контроле до тех пор, пока они не будут решены», – резюмировал Григорьев.