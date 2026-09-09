Активное долголетие Анны Герасимовны

НЕУГОМОННОЕ СЕРДЦЕ

Более 20 лет Анна Герасимовна Егорова является инвалидом 2 группы по зрению. Недавно она отметила юбилейную дату — восьмидесятилетие. Казалось бы, человек в таком возрасте уже не может быть активным. Но это не про героиню сегодняшнего рассказа. Она до сих пор неугомонна в своём неравнодушии к жизни, к событиям, которые происходят не только в Добринке, но и во всей стране. Её, пожилую женщину в очках и с палочкой в руках, часто можно видеть в центре посёлка, в РДК, в общественных организациях ВОС и ВОИ.

Особенно Анна Герасимовна переживает за наших бойцов, защищающих интересы России на СВО. Из-за слабого зрения она не может вязать носки, плести маскировочные сети, выращивать фрукты, овощи для фронта. Но она с первых дней спецоперации с каждой пенсии выделяет небольшую сумму в помощь нашим защитникам.

Вначале приносила эти деньги в аптеку, магазины, церковь, где неравнодушные люди жертвуют денежные средства в специальные ящики, а потом, узнав, что деньги для СВО в организованном порядке собирает председатель филиала ВОС В.В. Агарков, стала с такой же регулярностью сдавать их туда. Отмечу, что только в 2024 году общество ВОС перечислило бойцам 40 тысяч 660 рублей. Перечисляло собранные суммы денег и в 2025, и в 2026 году. Может, кто-то скажет, подумаешь, какая уж там помощь! Но стоит только задуматься, что это пожилой человек. инвалид, который сам нуждается в помощи, в том числе и денежной, то отношение к этому пожертвованию поменяется. Из небольшой пенсии надо ухитриться ещё выделить 500 или 1000 рублей на СВО. Не каждый на это способен. А вот Анна Герасимовна считает это своим гражданским долгом. Так делают настоящие патриоты, болеющие за судьбу своей страны.

ТРУДНОЕ ДЕТСТВО

Родилась Анна в д. Сергеевке Белоносовского сельсовета в семье колхозников Герасима Федотовича и Марии Михайловны Фроловых. Мама была на 5 лет старше мужа и, не зная ни одной буквы, очень хорошо разбиралась в колхозной технике, неизвестно откуда как свои пять пальцев она знала устройство трактора и комбайна, могла устранить любую поломку. Всю свою молодость она работала трактористом на ХТЗ в колхозе имени Мичурина. Бывало, маленькая Аннушка из окна дома наблюдала, как мать сидит за рулём трактора, кабина которого была без крыши, а отец примостился на плуге (он работал у неё плугочистом), и пашут бескрайние колхозные поля.

В семье Фроловых родилось 6 детей, двое из которых умерли в младенчестве. Аня была старшей. В 1 класс она пошла в начальную школу с интересным названием «Кужно-Чернечек». Она располагалась в теперь забытой деревне Николаевке Каверинского сельсовета. 4,5 км, отделявшие деревню от школы, детишки преодолевали пешком. Зимой, чтобы не заблудились, отец ставил в снегу вешки из сухих подсолнечных стеблей.

Анна Герасимовна помнит такой случай, кода она, третьеклассница, и младший брат первоклассник Миша вдвоём возвращались по зимней дороге домой и встретились с волчьей стаей. От беды детей уберегли женщины, работавшие в это время в поле на снегозадержании. Возможно, звери, увидев много людей, решили отойти в сторону.

В школе Анна училась хорошо и радовала успехами своих родителей и первого учителя Ивана Артамоновича Губина. В 1956 году, когда девочка окончила начальную школу, у матери родился еще один ребёнок Ваня. В Белоносовскую семилетку девочку не пустили. Жили в такой бедности, что не во что было одеться в школу. Аня понимала, что она старшая в семье, поэтому на неё возлагали определённые надежды в помощи семье. И она стала трудиться. Вместе с женщинами ходила на свёклу, работала на току.

ПУТЬ К ЗНАНИЯМ БЫЛ НЕПРОСТЫМ

Прошло 2 года. Аня продолжала работать, а не учиться.

Как-то глубокой осенью на пороге их дома появились учителя. Они стали уговаривать родителей разрешить девочке пойти в 5 класс. Спросили саму Аню, хочет ли она учиться. Та ответила, что с огромным желанием будет ходить в Белоносовку. Отец в тот же вечер принялся валять валенки для школьницы, а бабка не пожалела для внучки свою чёрную юбку, из которой сшили школьное платье. И Аня старалась. Почерк у нее был каллиграфический. Учитель русского языка часто вешал её тетрадку на доску в качестве образца.

Через год, в 1959 году, родители решили переехать в Добринку. Бабушка Татьяна Яковлевна отдала им на слом свой дубовый дом, из которого и построили жилище в Добринке по улице Маяковского. Этот прочный дом до сих пор стоит там. Хозяева используют его под времянку. Мать устроилась свекловичницей в совхоз «Кооператор», а отец вначале работал скотником, а потом ушёл на строительство нового элеватора бетонщиком.

Новый учебный год был в разгаре, прошли уже зимние каникулы, а Аня опять сидела дома. Всё та же М.Я. Рязанцева к тому времени уже работала в Добринке и узнала, что Фролова Аня тоже переехала в Добринку и не учится. Вместе с директором школы Филиппом Яковлевичем Кожевниковым они пришли к Фроловым и уговорили родителей отпустить девочку в школу.

И только в январе Аня пошла, но не в 6 класс, а опять в 5-й Добринской семилетки, так как полгода девочка не училась и многое забыла. На занятия ходила с холщевой сумкой и в фуфайке. Пальто не было. Потом где-то достали милюстиновый материал, из которого местная портниха сшила пальто.

Училась девочка охотно и хорошо. Семилетку окончила успешно, но в Чуевскую среднюю школу девушку не взяли — классы были переполнены. 8 классов пришлось оканчивать в вечерней школе. Училась и работала: посадки вдоль железной дороги полола, камешки и щебёнку собирала, когда готовили площадку для свеклопункта, вагоны разгружала…

НАШЛА СВОЕ ПРИЗВАНИЕ

Прошло время. Анне предложили работу почтальоном в Терпигорево на подмену. Через три месяца девушку вызвал тогдашний начальник узла связи Курьянов и предложил поехать в Ставрополь учиться на начальника отделения связи. Анна согласилась. 22 сентября 1965 года она уже вернулась в Добринку со свидетельством об образовании. В документе одни пятёрки и четвёрки. Девушку стали посылать на подмену начальников сельских отделений связи. Пришлось работать и в Петровском, и в Отраде, и в Сафоново. Кстати, в Сафоново она познакомилась со своим будущим мужем Егоровым Александром, у матери которого стояла на квартире.

В почтовом отделении «Отрада» Анну оставили на постоянную работу. Ездили в то время на лошадях. Особенно зимой это затрудняло работу. Ежедневно надо было отправлять в Добринку большие суммы денег — выручкиу из 6 магазинов и спиртзавода. В связи с бездорожьем накапливались огромные суммы денег — целые мешки. Однажды транспорт не пришёл за деньгами. Оставлять на почте их было небезопасно. Пришлось брать домой. Подушку положила на мешок с деньгами и так спала. А на следующий день утром попросила местного водителя довезти её до ст. Хворостянка и с поездом уехала в Добринку. Хорошо, что волочить тяжёлый мешок помог ей отец, приехавший в Хворостянку за деньгами за сданный табак в Табаксоюз Хворостянского сельского Совета. В Добринке со злости Анна швырнула мешок начальнику Курьянову под ноги, положила на стол связку ключей и отказалась работать в таких условиях.

Потом так сложились обстоятельства, что девушка уехала в Волгоград и устроилась там на метизный завод, который выпускал ключи, гайки, болты для тракторов. Готовая продукция шла на экспорт. Каждую деталь упаковывали в бумагу. Отработав год, поехала в отпуск к родителям. А в это время из армии вернулся Егоров Александр. Он приехал из Сафоново и посватался к ней.

В Воронеже молодые зарегистрировали брак. Муж работал там на заводе имени Коминтерна формовщиком, а Анна устроилась на завод «Электросигнал» мотальщицей конденсатов. Через 3 месяца пара всё-таки решила вернуться в Добринку. Начали строиться. На сберкнижке было 180 рублей, ради нового дома пришлось продать 2 зимних пальто, плащ, туфли, свадебные перчатки. В совхозе «Кооператор» на слом купили деревянные ясли. В 1969 году построили небольшой дом по улице Обуховой. Муж устроился киномехаником в Добринский Дом культуры.

Вскоре родился первенец Александр. Когда ему исполнилось 3,5 месяца, то Анна Герасимовна вышла на работу в Чуевское отделение связи. В 1970 году родился сын Сергей. В 1973 году появилась на свет двойня: Наташа и Андрей. После ДК муж некоторое время трудился на элеваторе, ПМК-643. Умер рано — в 50 лет, в 1990 году. Нашу героиню после Чуевки пригласили на работу на центральную почту, где она трудилась и старшим оператором по отправке почты, и начальником кассы главпочтамта, и в отделе по подписке, а последние 9 лет — бухгалтером. В 2001 году при вышла на пенсию. На работе всегда была в почёте, пользовалась авторитетом. В 1989 году за долголетний и добросовестный труд получила медаль «Ветеран труда». В Липецке занесена в «Книгу почёта», неоднократно портрет Анны украшал районную Доску почёта, а также Доску почёта на почте. Много почётных грамот, благодарственных писем, подарков и денежных премий за безупречный труд за годы работы получила наша героиня.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В 55 лет на заслуженном отдыхе — жить бы да радоваться! Но мы предполагаем одно, а судьба распоряжается по-своему. Заболели глаза. Обратилась к окулисту. Ей поставили серьезный диагноз.

В общество ВОС вступила более 20 лет назад. А в 2018 году — в ВОИ. Активно участвует в мероприятиях, проводимых этими общественными организациями. Не так давно перенесла большое горе — умер сын Александр. Но надо жить дальше. Анна Герасимовна радуется каждому прожитому дню. Дома смотрит телевизор, читает с лупой прессу, общается по телефону. У Анны Герасимовны есть внучата. Пятеро уже получили образование и работают, а младшая внучка еще учится. Хочется от души пожелать Анне Герасимовне благополучия, оптимизма, здоровья.

Тамара ЗАИЧКИНА.