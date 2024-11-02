Добринское отделение Союза женщин России отныне имеет свою эмблему и на завершающем этапе находится создание гимна. Об этом сообщила председатель Липецкого регионального отделения СЖР Вера Урываева участникам областного семинара, приуроченного к Международному дню сельских женщин и организованного на территории Среднематренского сельсовета.

В минувшую среду на центральной усадьбе поселения собралось множество гостей. Кроме В.И. Урываевой в добринскую сельскую глубинку приехали с визитом ее заместитель Анастасия Алисова, председатели женсоветов Усманского и Липецкого районов Галина Китаева и Надежда Гаврилова и активистки их организаций, актив Добринского районного женсовета во главе со своим председателем Галиной Демидовой, женщины-главы сельских поселений нашего района. В качестве почетной гостьи на мероприятии присутствовала и приняла в нем активное участие первая председатель Липецкого регионального отделения СЖР Валентина Курлова.

— Готовя эту встречу, мы хотели продемонстрировать, как замечательно можно организовать работу на селе, привлекая к ней практически всех женщин, проживающих на данной территории, если подходить к делу с душой, — отметила Галина Демидова. — И, заметьте, главный организатор всего — неосвобожденный (подчеркну это особо) председатель первички Нина Гущина.

Приглашенные на это масштабное мероприятие воочию убедились, как многое делается в Средней Матренке для того, чтобы ни один человек на селе не чувствовал себя забытым, предоставленным самому себе. Селяне и в горе, и в радости вместе.

Показательным в этом плане оказалось начало большого собрания. В сельском парке, на месте мемориального комплекса, посвященного участникам Великой Отечественной войны и погибшему на СВО 19-летнему герою Данилу Рущинскому, состоялся митинг памяти. Минутой молчания почтили память погибших. К подножию мемориала легли живые цветы.

Митинг был организован не случайно. Именно 23 октября 2021 года Данил, находясь на срочной службе, подписал контракт, решив связать свою судьбу с военной карьерой. С этого дня начался отчет его служения Отечеству. И об этом односельчане помнят…

В Средней Матренке стало доброй традицией каждое значимое для жителей села событие знаменовать посадкой деревьев. Здесь уже есть дубовая аллея, аллея из туй. На этот раз добавилось по десятку сосенок и рябин в Аллее жизни и Рябиновой аллее.

Гости, особенно те из них, кто впервые оказался в этом селе, с неподдельным интересом знакомились со славной и удивительно богатой историей среднематренской земли, на которой оставили свой след потомки великого русского поэта Пушкина, с которой связано имя композитора Тихона Хренникова. О наиболее значимых вехах и памятных исторических местах рассказывает большой стенд с картой-схемой, расположенный на территории сельского ДК.

Для участников областного семинара в фойе местного Дома культуры была организована выставка, рассказавшая о жизни селянок: об их увлечениях, творчестве, умениях и навыках, об их постоянной помощи участникам СВО.

— Наши женщины везде успевают, — подчеркнула, выступая перед участниками семинара, Н.А. Гущина.

Ни одно сельское мероприятие не проходит без участия активисток женсовета. Они и село благоустраивают, и жилища свои в образцовом состоянии содержат, участвуют в проекте «Активное долголетие», развивают семейный бизнес, используя возможности соцконтракта.

Несколько лет тому назад женщины организовали клуб «Надежда», объединивший в своих рядах неравнодушных селянок, многодетных мам. А в последнее время его активными членами стали матери и жены участников спецоперации. Во время праздничного концерта «Вы прекрасны, женщины села», подготовленного самодеятельными артистами сельского и районного Домов культуры для участников семинара, они исполнили гимн своего клуба, слова к которому сочинили все вместе.

Не обошлось в этот день без наград и подарков. Женщинам–активисткам вручили благодарственные письма и почетные грамоты областного и районного отделений СЖР.

Пополнилась и сельская уличная библиотека. Участницы семинара оставили десятки новых книг в дар среднематренцам.

Самый трогательный момент собрания — вручение Наталье Владимировне Черниковой, маме Данила Рущинского, памятной медали «Матери защитника Отечества».

Валентина Курлова высказала пожелание.

— Вашей Средней Матренке не хватает музея, — отметила она. — Мы сегодня увидели, какой великолепный исторический материал о селе и его людях собран. Важно сохранить его для подрастающего поколения. Нина Александровна, — уже обращаясь к главе, продолжила Валентина Ивановна, — Вам это под силу.