Такими эпитетами наградили активистов регионального общества инвалидов при подведении итогов работы первичек ВОИ в уходящем году.

В минувшую пятницу в областном Центре культуры, народного творчества и кино чествовали активистов районных и городских организаций ВОИ. Мероприятие было приурочено к Международному дню инвалидов, который отмечается ежегодно 3 декабря.

Эта дата не только объединяет людей с ограниченными возможностями здоровья, но и еще раз напоминает окружающим, что рядом с ними живут люди, которым все дается сложнее, чем остальным, и именно поэтому они нуждаются в особой заботе общества. В нашей области много делается для того, чтобы граждане с инвалидностью имели равные возможности для полноценной, интересной жизни: беспрепятственно посещали кафе, кинозалы, различные учреждения (даже маленькие сельские магазинчики сегодня оборудованы пандусами для инвалидов-колясочников), занимались спортом, творчеством, получали профессиональное образование, чтобы найти себе дело по душе…

Жизнелюбие — вот что характеризует всех, кто борется со своим недугом и помогает это делать другим. Именно такие люди являются активными членами ВОИ. Лучшим из них накануне праздника вручили заслуженные награды. Были среди них и добринцы. Грамоты за активную жизненную позицию и плодотворную работу в обществе ВОИ получили Лидия Рябова (с. Дубовое) и Галина Тупахина (п. Добринка).

Виновников торжества поздравляли заместитель начальника управления социальной политики Липецкой области Елена Ситникова, председатель регионального общества инвалидов Александр Панарин и депутат облсовета Екатерина Хрусталева.

Обращаясь к собравшимся, представители региональной власти отметили, что бюджет области всегда носил и носит социальную направленность, а липчане с ограничениями здоровья имеют возможность реализовать себя в различных проектах, например, таких как «Активное долголетие». Вспомнили и о проходивших в сентябре нынешнего года в Липецке III Международных инклюзивных творческих играх, где состязались в своих достижениях в культуре и искусстве люди с инвалидностью практически из всех регионов России и 19-ти стран, в том числе более ста представителей нашей области. Мероприятие было проведено на самом высоком уровне. А в самое ближайшее время в области начнет реализовываться федеральный пилотный проект для отработки системы долговременного ухода за инвалидами и престарелыми на дому.

После торжественной части и награждения участников мероприятия ждал праздничный концерт, подготовленный силами членов общества ВОИ из разных районов области. Выступавшие еще раз доказали, что каждый из них — творческая, одаренная личность. Подтверждение тому — бурные аплодисменты благодарных зрителей.

Тамара Заичкина, председатель

районной организации ВОИ:

«На сегодняшний день в нашем обществе состоит более семисот добринцев, имеющих какую-либо группу инвалидности. Наша задача – расширить его ряды, привлечь как можно больше новых членов организации. Мы поможем людям с ограничениями здоровья более успешно интегрироваться в общество через занятия спортом, творчеством, участие в общественной жизни нашей организации».