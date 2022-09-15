Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) запустило Всероссийский конкурс программ комплексного развития молодёжной политики в регионах России «Регион для молодых». В 2023 и 2024 годах Росмолодёжь направит на конкурсной основе 10 млрд рублей (по 5 млрд ежегодно) в регионы на организацию работы с молодёжью на местах.

В ежегодном конкурсе любой регион сможет представить и защитить разработанные программы комплексного развития молодёжной политики, а также получить софинансирование на развитие этой сферы. Подать заявку можно будет дважды и сразу с несколькими объектами инфраструктуры. Регистрация продлится до 7 октября.

Цель проекта — создать комфортную комплексную молодёжную инфраструктуру. Конкурс поможет внедрить единый Стандарт качества для учреждений молодёжной политики, привести к нему инфраструктуры этой сферы и подходы к работе с молодёжью в регионах, регулярного вовлекать широкий круг молодёжи в социально полезную деятельность, а также формировать системы непрерывного сопровождения молодых людей и условия для их развития и самореализации в различных сферах жизнедеятельности в родном регионе.

«Молодежь Липецкой области – целеустремленная и талантливая, – считает губернатор региона Игорь Артамонов. – России и нашей области нужны юноши и девушки, способные работать на благо людей, готовые отвечать на вызовы времени, самосовершенствоваться и менять мир».

Кроме того, одной из задач конкурса является уменьшение оттока активных молодых людей из регионов благодаря повышению уровня их востребованности. Таким образом, широкая молодёжная аудитория будет вовлечена в созидательную активность и получит возможности для самореализации на территории разных субъектов Российской Федерации. Программа родилась на основе лучшего регионального опыта. В разработке концепции конкурса приняли участие Республика Татарстан, Калининградская и Тульская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Регионы вошли в состав рабочей группы по подготовке и внедрению Стандарта молодёжной политики.

Система грантов тоже продолжит развиваться в соответствии с целями программы «Регион для молодых». Теперь грантовую поддержку также смогут получить и учреждения на обновления своих пространств — создание Центра субкультур, обновление волонтёрских и патриотических клубов, организацию крытых площадок для экстремальных видов спорта — эти проекты у Росмолодёжи уже в работе. Для заявок участников Конкурса существует несколько требований. Прежде всего — комплексный подход: в заявке должны быть учтены разные форматы работы, темы, в проекты должны быть вовлечены все участники экосистемы молодёжной политики. Также играет роль и баланс сметы: 50% от общего объёма финансирования должен занимать инфраструктурный блок, 50% — содержательный блок. В заявках также будут оценивать системные усилия региона в сфере молодёжной политики — структурирование работы, включённость глав и заместителей, наличие отдельного ведомства.

Также важна ориентация на практические результаты и их долгосрочный позитивный эффект для регионов. Обязательным условием для региона также является наличие софинансирования от 1 до 40% и не менее 20% внебюджетных средств, предоставляющих дополнительные баллы. Здесь не допускается включение текущих ежегодных мероприятий без их актуализации и проведение косметического ремонта в помещениях, которые нуждаются в капитальном. Баллы к оценке также принесёт участие молодёжи региона в проектировании мест и программ. Конкурс проводится нв рамках реализации федерального проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование».