Липецкая областная детская библиотека приглашает присоединиться к ежегодной общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Она приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. Основная идея этого праздника — вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остается лучшим подарком и в современном мире.

Добрые детские книги от неравнодушных липчан принимают в детской библиотеке, чтобы в День книгодарения передать их ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Издания в хорошем состоянии можно принести в областную детскую библиотеку по адресу: Липецк, улица Л. Толстого, дом 40. Телефон для справок (4742) 23-54-03. Все книги пройдут обязательную двухнедельную обсервацию, прежде чем попадут в руки к получателям.

Развитие литературы и повышение доступности чтения – в числе важнейших задач для региональной власти, не раз отмечал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Подобные акции дают дополнительный импульс в этой работе. Особое внимание будем уделять молодежи. Чтение книг должно снова войти в моду», – считает Игорь Артамонов.