Акция «#ДоброВСело» прошла в Усманском и Липецком районах

В Липецкой области возобновились выезды в рамках Всероссийского проекта «#ДоброВСело». Сегодня волонтёры-медики посетили фельдшерско-акушерские пункты в Ильино Липецкого района и в Новоугланке Усманского района.

В каждом ФАПе был организован медицинский осмотр и консультации «базовых» (терапевта, невролога, офтальмолога) и «дополнительных» специалистов. Волонтёры провели обучающие беседы и мастер-классы по ведению здорового образа жизни и оказанию первой помощи, а также рассказали о профилактике ВИЧ-инфекции. Во время акции все желающие смогли пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.

В рамках проекта также проводятся волонтёрские субботники по облагораживанию зданий ФАПов и внутренних помещений, уборка прилегающей территории, высадка деревьев.

Проект «#ДоброВСело» проводится при поддержке Минздрава России, Росмолодёжи совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтёры-медики» в 85 регионах. Планируемый охват – более 1400 фельдшерско-акушерских пунктов. В Липецкой области акция пройдёт в шести ФАПах.

Следующие выезды запланированы на 16 и 17 сентября в Становлянский, Добринский и Данковский районы.

«Одна из наших приоритетных задач – сделать медицинскую помощь максимально доступной для всех жителей региона в любом месте их проживания», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.