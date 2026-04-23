Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Липецкой области

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» прошла в областном центре. Участники возложили цветы к Вечному огню на площади Героев в Липецке. После этого волонтёры развернули огромную 25-метровую георгиевскую ленту и пронесли её по улицам Зегеля и Ленина. Конечной точкой шествия стал памятник детям, погибшим в годы войны, в парке «Сказка».

В акции приняли участие не только волонтёры и молодёжь, но и представители силовых структур, которые прошли в колонне вместе с жителями города. Георгиевская ленточка – это символ мужества, единства и общей памяти. Акция напомнила о подвиге героев и объединила людей вокруг главных ценностей.

С сегодняшнего дня символ Победы начнут раздавать в общественных местах Липецка.

«Эта акция помогает нам хранить память, живущую в наших сердцах, чтить героев, вставших на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны, – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Советские солдаты совершили великий подвиг. И грядущие поколения должны знать, какой ценой досталась победа».