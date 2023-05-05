Ежегодная акция «Книга хранителей Памяти Победы» состоится 7 мая в 11.00 в парке «Победы» у мемориала с «Капсулой времени» (напротив входа в парк со стороны 19 микрорайона). Она приурочена к проекту «Помни сквозь года, Липецк!».

Почтить память павших воинов, отдать дань уважения ныне живущим ветеранам и вспомнить тех, кто не дожил до этого дня, но был причастен к Дню Победы, приглашаются жители и гости Липецка, все неравнодушные к истории и событиям Великой Отечественной войны. В этом году к акции присоединяются участники СВО – казаки Отдельского казачьего общества Липецкой области.

«Книга хранителей Памяти Победы» с 2016 года пополняется новыми именами. Так будет и в этом году. Каждый, чьё имя вносится в книгу, понимает, что ставит свою подпись под клятвой, что ничто из произошедшего за страшные годы Великой Отечественной войны не забудется, не исказится и будет передаваться из поколения в поколение, а мемориал с законсервированным там видеообращением будет сохраняться в полном порядке до обозначенной даты вскрытия.

«Капсулу времени» планируется открыть в 2045 году – в ней находится поздравительное видеообращение по случаю 100-летней годовщины Победы с напутственными словами тех, благодаря кому этот праздник и существует.

«Наш долг – беречь историю, а еще научить наших детей, чтобы они чтили героическое прошлое своей страны и гордились им. Россия всегда следовала заветам предков. В этом ее сила, которая помогала выстоять в непростые времена, сохранить, честь, достоинство и свободу», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.