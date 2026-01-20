Акция «Ленточка Ленинградской Победы» стартовала в Липецкой области

Акция «Ленточка Ленинградской Победы» пройдет в регионе с 19 по 27 января. Она стартовала в понедельник в полдень на площади Героев города Липецка.

Волонтеры Победы и воспитанники Поста №1 раздали жителям города ленты, сочетающие оливковый и зеленый цвета – символы Ленинградской Победы. Всего в ходе акции, которая продлится до 27 января, планируется вручить 25 тысяч таких памятных знаков.

«Мы должны помнить о беспримерном мужестве и стойкости защитников и жителей блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Такие акции воспитывают наше будущее поколение», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По всей области запланированы митинги, возложения цветов к мемориалам и обелискам, а также тематические уроки памяти, встречи и выставки в образовательных организациях, библиотеках, домах и центрах культуры. Кульминацией памятных мероприятий станет митинг 27 января в 11:00 на площади Героев в Липецке, посвященный Дню полного снятия блокады Ленинграда. Жители и гости города соберутся, чтобы почтить минутой молчания память погибших и выразить глубокое уважение выжившим героям-блокадникам.

Организатор акции — «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области» при содействии Министерства молодежной политики Липецкой области.