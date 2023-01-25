Акция «Молодежь за ЗОЖ» в занимательном интерактивном формате прошла в Липецком металлургическом колледже. Она стала первой в этом году, в ней приняли участие более 100 студентов. «Стремление вести здоровый образ жизни необходимо развивать в каждом человеке. К решению этой задачи нужно привлекать все общество», – считает губернатор Игорь Артамонов.

В холле образовательного учреждения врачи организовали работу интерактивных площадок. Все желающие приняли участие в викторинах, посвящённых принципам рационального питания и профилактике ВИЧ-инфекции. Молодые люди с интересом отвечали на вопросы, обсуждали действия, которые помогут им сохранить здоровье, а также задавали много встречных вопросов. Большой интерес вызвала площадка, где им предлагалось пройти обследование на смокелайзере, который позволяет определить, курит ли человек, как часто, относится ли он к лицам группы высокого риска. Кроме того, участники акции прошли анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Все желающие получили полиграфическую и сувенирную продукцию по основам ЗОЖ и физической активности, профилактике табакокурения и алкоголизма, а также ВИЧ-инфекции. Затем студенты приняли участие в обширной информационно-образовательной программе в аудиториях учреждения. Так, специалисты Липецкого областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики предложили учащимся принять участие в интеллектуальной игре брейн-ринг «Мы за здоровый образ жизни». Две команды соревновались в знаниях об основных принципах ЗОЖ, отвечали на вопросы о вредной и полезной еде, количестве потребляемых калорий, витаминах.

Сотрудник Липецкого областного наркологического диспансера рассказала о самых коварных и опасных врагах человека – вредных привычках. На видеолектории внимание ребят обратили на негативные необратимые последствия табакокурения, употребления алкоголя, наркотиков. Специалист Областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями провел видеолекторий о ВИЧ-инфекции. Участники мероприятия осознали, что проблема ВИЧ-инфекции касается сегодня каждого. Кроме того, врач Липецкой областной психоневрологической больницы на мастер-классе по профилактике стресса и депрессии объяснила, как можно предотвратить появление стресса. Слушатели узнали, что лучшие помощники человека в борьбе с негативными эмоциями — отдых, полноценное питание, спорт.

Организатором акции выступил Центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с Липецким областным центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Липецким областным наркологическим диспансером и Липецкой областной психоневрологической больницей. Всего в 2023 году запланировано 10 акций «Молодежь за ЗОЖ» в средних специальных учебных заведениях Липецка.