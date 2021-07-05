Пройти обследование у ведущих онкологов Липецкой области смогли почти 90 жителей Елецкого района, где на днях состоялась акция «Онкодесант». Профилактический осмотр и консультативный прием проводили специалисты областного онкологического диспансера. Кроме того, работали информационные площадки Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, где все желающие могли сделать «10 шагов в борьбе против рака» и принять участие в интерактивной беседе.

Ельчане получили консультации по профилактике онкологических и других социально значимых заболеваний, а также правильному питанию с использованием муляжей и макетов продуктов, сообщили в управлении здравоохранении Липецкой области. Участникам акции объясняли, как правильно составлять свой рацион, что такое дробное питание и какую роль играет в приемах пищи вода.

Помимо медицинской и консультативной части, были организованны информационно-образовательные площадки, направленные на пропаганду ведения здорового образа жизни:

– врачи областного наркологического диспансера затронули актуальные темы профилактики употребления алкоголя и курения,

– специалисты областного кожно-венерологического диспансера организовали видеолекторий по профилактике кожных заболеваний.

Снижение смертности от онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни, а также привлечение населения к прохождению профилактических осмотров является важнейшим направлением работы областного здравоохранения, именно поэтому «Онкодесант» действует в регионе уже шестой год. Сегодня акция проходит в Задонском районе.

«Задача власти в сфере здравоохранения – помогать людям, заниматься профилактикой. Во многих поликлиниках и больницах области сегодня не хватает медицинского персонала. Подобные акции как раз призваны сделать медицину доступнее», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.