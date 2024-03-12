Профилактическая акция «Онкодесант» прошла в Грязинской центральной районной больнице. Участие приняли более 200 человек. Врачи областного онкологического диспансера провели осмотр и консультативный прием пациентов. Работали информационные площадки по профилактике онкологических заболеваний, ведению здорового образа жизни и правилам рационального питания, сообщает управление здравоохранения Липецкой области.

Помимо этого, в Грязинском техническом колледже, Центре занятости населения и ООО «Чистый город» прошли информационно-образовательные акции, в рамках которых специалисты областных медицинских организаций затронули актуальные темы профилактики пагубных привычек, профилактики кожных заболеваний и рассказали о значимости вакцинации.

До конца года акция «Онкодесант» пройдет еще в девяти муниципалитетах региона. Следующий на очереди Краснинский район. Напомним, «Онкодесант» проводится в Липецкой области восемь лет. Только в 2023 году в рамках акции онкологи осмотрели более 1000 пациентов.

«Главная цель акции – профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний. Мы популяризуем среди населения региона идеи о том, что лучше предупредить заболевание или вылечить его на ранней стадии, чем столкнуться с последствиями тяжелого запущенного или, не дай бог, уже необратимого случая», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.