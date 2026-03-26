Акция поддержки военнослужащих «Час для Победы» запущена в Липецкой области

Акция «Час для Победы» стартует в Липецкой области. Ее цель — объединить усилия всех, кто хочет помочь землякам, участвующим в специальной военной операции. Идея проста: перечислить сумму, равную оплате одного часа работы, в фонд «Всё для Победы». На собранные средства приобретут необходимое оборудование: квадрокоптеры, средства связи, прицелы, детекторы дронов и другую технику, востребованную на передовой.

Народный фронт предлагает организациям-партнерам дать возможность своим сотрудникам по собственному желанию направить стоимость одного своего рабочего часа в фонд народного фронта «Всё для Победы». Эта сумма станет выражением личного вклада каждого работника в общее дело поддержки защитников Отечества. Справочную информацию об акции можно узнать по телефону: +7(4742)28-87-41 или по адресу в Липецке: улица Советская, 7, кабинеты 338 и 339.

«Липчане активно поддерживают бойцов, находящихся за ленточкой. В регионе с первых дней СВО создано и все это время работает огромное количество добровольческих штабов, аккумулирующих помощь жителей. Своим делом они доказывают, что земляки всем сердцем переживают за защитников и стараются сделать вклад в приближение победы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.