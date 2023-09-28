Акцию «Ребенок-главный пассажир!» провели в Елецком районе автоинспекторы и юидовцы, сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области. Отряд «Перекресток» школы №2 села Казаки совместно с сотрудниками Госавтоинспекции останавливали автомобили и информировали взрослых о безопасных способах перевозки детей. Лучший способ обеспечить благополучие маленьких пассажиров — обязательное использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Памятки, напоминающие эти правила, они вручали водителям.

«Дети в транспортном средстве являются самой уязвимой категорией пассажиров, их безопасность целиком и полностью зависит от человека, сидящего за рулем. Поэтому всегда важно помнить, что от того, насколько взрослые внимательны и ответственны, зависит здоровье и благополучие детей», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.