Международная акция «Сад памяти» по высадке 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах наших соотечественников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, вновь пройдет в этом году, сообщили в управлении лесного хозяйства Липецкой области. До старта остается неделя, и организаторы – Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы – поблагодарили всех, кто поддержал акцию в прошлом году. Это 300 тысяч участников из всех 85 российских регионов и свыше 50 зарубежных стран. В 2021-м, в год 80-летия начала Великой Отечественной войны, акция станет еще более масштабной.

Глава региона Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность сохранения памяти о подвигах наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины. «Героизм предков – пример для юного поколения. Наш долг – передать молодежи уважение к великой истории нашей страны», – подчеркивает Игорь Артамонов.

В 2020 году акция состоялась несмотря на режим самоизоляции. Все неравнодушные активно поддержали ее в новом формате #СадПамятиДома, высаживая деревья у себя дома или рисуя их. В итоге 125 тысяч деревьев были высажены только на личных участках, свыше 40 тысяч рисунков. Формат получил такой отклик в социальных сетях, что организаторы решили оставить его и в этом году, а нарисованные деревья переносить на карту акции как настоящие. Однако основным форматом по-прежнему останется участие в акции офлайн.

Чтобы присоединиться к акции, нужно зайти на официальный сайт садпамяти2021.рф, кликнуть на карту акции, найти свой регион и зарегистрироваться на высадку. Первые саженцы высадят уже 18 марта. В этот день новые сады памяти появятся в Чеченской Республике и Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, Калмыкии и Краснодарском крае, но стартует акция традиционно в городе-герое Севастополе. Здесь, как отметили организаторы, Сад памяти будет посвящен Василию Лановому – главному амбассадору акции и настоящему «народному офицеру». Высадка пройдет на Сапун-Горе, где посадят 27 деревьев.

В рамках акции в этом году также будут охвачены основные даты войны, памятные места, имена конкретных героев. Так, в Новороссийске высадка деревьев 18 марта будет посвящена Герою Советского Союза Унану Аветисяну. Акция в очередной раз соединит два государства, где сквозь года чтят память героя, уроженца Армении, в наступательном бою закрывшего собой амбразуру вражеского дзота. Памятники герою установлены и в России, и в Армении, где прошли его детство и юность. В Новороссийске же его подвиг увековечен на месте гибели героя.

Акцию по-прежнему активно поддерживают самые разные страны. Первое зарубежное мероприятие состоится ‎в Баку 29 марта, где высадят 150 деревьев. Но главной как за рубежом, так и в рамках акции в целом станет высадка, которая состоится в День памяти и скорби, 22 июня, в белорусском Бресте. Соответствующая договоренность была достигнута между главами двух государств во время акции «Сад памяти» подо Ржевом, на открытии мемориала Советскому солдату.

Кроме того, с момента старта международную акцию «Сад памяти» поддерживают Минприроды России и Рослесхоз в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийское общество охраны природы. Локации стартующих регионов уже можно найти на официальном сайте садпамяти2021.рф. «Это новый взгляд на восстановление «зеленого фонда» нашей страны. Профессиональные лесоводы всю жизнь занимаются лесовосстановлением, но при этом никогда ранее ни в России, ни в мире масштабные высадки деревьев не обретали такого глубокого смысла», – подчеркнул замглавы Минприроды России – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.