Профилактическая акция «СТОП инсульт!», которая включает проведение осмотров для ранней диагностики болезней сердечно-сосудистой системы, а также консультаций, направленных на профилактику инсульта и пропаганду здорового образа жизни, прошла в Липецкой городской поликлинике №4. Ее посетители прошли целый ряд специальных обследований, в том числе измерение артериального давления, электрокардиографию и эхокардиографию.

Более 40 пациентов получили консультацию врача-терапевта, 26 липчан с высоким и очень высоким суммарным кардиоваскулярным риском – консультацию кардиолога и невролога. Впервые заболевание было выявлено у двух человек. Для всех участников акции в холле учреждения работали интерактивные площадки. На площадке областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики все желающие приняли участие в викторине, посвященной профилактике инсульта, и получили памятные сувениры.

Сотрудники Областного врачебно-физкультурного диспансера продемонстрировали жителям комплекс физических упражнений для индивидуальных занятий. Также пациенты посетили площадку областного наркологического диспансера, где прошли обследование на смокелайзере и расширили знания о негативном влиянии на здоровье курения, алкоголя и наркомании. Посетители медучреждения получили буклеты и листовки по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и пропаганде здорового образа жизни. Также волонтеры-медики Липецкого медицинского колледжа провели среди участников акции анкетирование по изучению факторов риска инсульта дляю выявления предрасположенности населения к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

В 2023 году акция «СТОП инсульт!» проходит ежемесячно в поликлиниках Липецка для прикрепленного и проживающего на территории обслуживания населения. Следующая акция состоится 11 октября в Липецком областном клиническом центре на улице Шкатова, 1, сообщили в управлении здравоохранения региона. В медицинских организациях Липецкой области регулярно проходят разнообразные встречи по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, это посты и островки здоровья, дни здорового сердца, акции к памятным датам и другие. «Благодаря участию в них липчане узнают, как правильно заботиться о своем здоровье, в том числе снизить риск возникновения болезней сердечно-сосудистой системы», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.