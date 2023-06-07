Акция «СВОими руками» по плетению маскировочных сетей проходит в Есенинской библиотеке Липецка 7 и 8 июня. Присоединиться могут все неравнодушные липчане. К примеру, сегодня пришли и учащиеся начальной школы, и люди серебряного возраста. Мастер-класс для них провели представители сообществ «Швейрембат» и «Никто, кроме нас Z». Чтобы научить детей, узелки из ленточек сравнивали с кустиком или кочкой. Взрослым подсказывали, как правильно расположить руки, чтобы плести даже на ощупь.

По словам общественников, сети на фронте нужны как воздух. Они рвутся, изнашиваются, горят. Меняется время года, и маскировка должна соответствовать окружающей среде. При этом, грамотно изготовленная сеть может спасти дорогостоящую военную технику и бесценные человеческие жизни.

Приятным бонусом для защитников Отечества, которые получат сети из Есенинки, станут пожелания липчан. «Вы наши герои», «Возвращайтесь с Победой!», «Ждем вас дома» – такие надписи появились на лоскутках материала, превратившегося в элемент камуфляжа. «Поддержка защитников спецоперации стало мощным общероссийским движением, объединившим людей разных возрастов, профессий и социального статуса. И оно все более и более набирает силу. Это и есть патриотизм, когда люди объединяют усилия ради общей цели страны», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Уже первый день акции «СВОими руками» показал большой интерес со стороны горожан. Библиотекари приняли решение не ограничиваться двумя днями. В ближайшее время во всех крупных библиотеках Липецка появятся деревянные рамы, будет подготовлена основа под сети и материал для плетения. Готовы продолжить сотрудничество и коллеги из общественных сообществ.