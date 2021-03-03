2 марта профилактическая акция состоялась в поликлинике ГУЗ «Задонская ЦРБ», сообщили в региональной управлении здравоохранения.

Главные внештатные специалисты управления здравоохранения из ведущих медицинских учреждений области проводили углубленное обследование пациентов с хроническими заболеваниями, которые уже стоят на диспансерном учёте, а также отбор больных для оздоровления и лечения в условиях областных многопрофильных стационаров и, при необходимости, за пределами области.

В этот день было осмотрено более 80 пациентов: 23 человека получили направления на консультацию в областные медицинские организации, 9 человек – на госпитализацию. 4 пациента смогут получить консультацию врачей за пределами нашей области.

Принципиальным отличием акции «Здоровое долголетие» является то, что в ней принимают участие врачебные бригады, укомплектованные главными внештатными специалистами Липецкой области разнообразных профилей, занятых в ведущих клиниках региона, а также задействуются мобильные диагностические комплексы (мобильные поликлиники).

Кроме того, работали информационные площадки Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики: все желающие могли принять участие в викторине «Формула здоровья» по принципам ЗОЖ и в ходе интерактивной беседы «Мои года – мое богатство» ответить на вопрос: что включает в себя понятие активное долголетие?

В 2019 году акция «Здоровое долголетие» охватила все районы Липецкой области. Специалистами ведущих медицинских учреждений области было осмотрено более 2000 пациентов, впервые выявлены заболевания у 132 человек. В 2020 году врачи узких специальностей приняли более 700 пациентов.

Совместная работа врачей различных специальностей позволяет достичь главной цели – активного предупреждения преждевременной смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте, а также повышения доступности специализированной медицинской помощи для жителей муниципальных районов Липецкой области.

Пандемия внесла свои коррективы в организацию профилактических мероприятий на территории региона, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции они проводятся с учетом всех ограничительных мер: с целью соблюдения социальной дистанции пациентами время между приемами врачей увеличено, а кабинеты специалистов распределены по разным этажам здания, чтобы не было пересечения потоков пациентов, обязательное ношение масок, термометрия, регулярная обработка поверхностей.