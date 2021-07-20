Команда «Молодёжка ОНФ» запустила в стране, в том числе в Липецкой области, акцию #ЗнайНаших в поддержку России на Олимпийских играх в Токио, к которой присоединились жители 46 регионов страны. Об этом сообщает областное управление физической культуры и спорта

В Липецкой области акция #ЗнайНаших прошла в природном парке чудес «Кудыкина гора». На фоне визитной карточки региона – скульптуры персонажа русских сказок Змея Горыныча – участники развернули десятиметровую растяжку с лозунгом «Знай наших!». Акцию поддержали и гости парка из разных уголков страны.

Олимпиада 2020, которая в прошлом году была перенесена из-за пандемии, состоится с 23 июля по 8 августа в Токио. Из-за ковидных ограничений на ней не будет иностранных болельщиков.

В окончательный состав российской команды для участия в Играх XXXII Олимпиады вошли 335 спортсменов. За сборную страны выступят две липецкие спортсменки, это Екатерина Зюзина (парусный спорт) и Дарья Семьянова (стендовая стрельба).

«В регионе особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Представители Липецкой области – в лидерах мирового спортивного движения», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.