Итоги работы органов местного самоуправления Липецкой области подвели эксперты управления экономического развития региона на ежегодной стратегической сессии. Кроме определения топ-позиций муниципалитетов на сессии были проработаны механизмы взаимодействия муниципальных администраций с жителями и предпринимателями региона.

Самые эффективные за 2021 год муниципалитеты отметил заместитель губернатора региона Сергей Курбатов. Первое место по эффективности социально-экономических показателей занял Липецкий район, которому за предыдущий год удалось подняться на лидирующую позицию с четвертого места. В пятерку наиболее эффективных районов вошли также Добровский, Задонский, Лебедянский и Добринский районы. Районом, третий год подряд занимающим топ-позицию в поддержке развития конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестклимата стал Елецкий район. Второе и третьи места заняли Воловский и Липецкий районы.

«От работы органов местного самоуправления зависит качество жизни населения. Сегодня в области многое делается для решения актуальных вопросов и роста благосостояния жителей. В ряде населенных пунктов достигнуты хорошие показатели. Но у нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Результаты работы проекта «Бизнес-куратор», который с мая 2022 года реализуется во всех муниципалитетах, представил начальник управления экономического развития Кирилл Дождиков. Он отметил, что за это время к кураторам обратились уже более 20 предпринимателей. Темы разные – от благоустройства прилегающих территорий до льготной аренды муниципального имущества.

О том, как часто предприниматели в районах пользуются такими мерами господдержки, как льготные займы, рассказал директор областного фонда поддержки МСП Дмитрий Петухов. За первые шесть месяцев этого года наибольшее количество займов на развитие бизнеса взяли предприниматели и самозанятые Липецка и Ельца, а лидером среди районов стал Елецкий район.

Начальник офиса «Мой бизнес» Ольга Зиновьева поблагодарила муниципалитеты, которые особенно активно работают в направлении медиаосвещения деятельности центра «Мой бизнес». Больше всего на эту тему пишут СМИ Лебедянского, Воловского, Измалковского, Добровского, Липецкого, Чаплыгинского и Становлянского районов. Журналисты еженедельно рассказывают местным предпринимателям о семинарах, тренингах и мерах господдержки бизнеса. Также на сессии обсудили важность участия бизнеса в процедуре оценки регулирующего воздействия, которая позволяет любому заинтересованному лицу влиять на процесс создания нормативно-правовых актов.

Вторая часть стратсессии проходила на дискуссионных площадках. Бизнес-кураторы всех районов объединились для того, чтобы разработать новые эффективные подходы к решению проблем бизнеса и привлечению инвестиций в районы. На другой площадке представители муниципальных администраций предлагали решения продуктивного взаимодействия с сельскохозяйственными кредитнымии потребительскими кооперативами. Обсудили и то, как повысить уровень доверия к кооперативам и применить меры, позволяющие существенно снизить уровень просроченной задолженности членов СКПК. Новые решения по итогам стратсессии с представителями органов местного самоуправления Липецкой области будут взяты в разработку управлением экономического развития региона.