Вопросы организации работы по содействию в трудоустройстве подростков, в том числе состоящих на различных видах профилактического учета, предупреждение наркомании в молодежной среде, вовлечение несовершеннолетних в общественно-значимые проекты рассмотрены на заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

На заседании комиссии присутствовали члены областной комиссии – руководители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений в Липецкой области, в режиме видео-конференцсвязи – заместители глав администраций муниципальных районов области, члены муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В работе заседания участвовал заместитель прокурора Липецкой области Василий Ткаченко.

В докладе заместителя начальника управления социальной политики области Елены Михайловой было отмечено, что в текущем году при содействий служб занятости в регионе было трудоустроено более четырех тысяч подростков. Это значительно больше, чем в прошлом году (1458 человек). Во взаимодействии с управлением образования и науки области было организовано более двух тысяч рабочих мест. Из различных источников финансирования на эти цели было выделено 13,2 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета – 2,1 млн. руб. (15,9 %), местных бюджетов – 6,0 млн. руб. (45%)

Приоритетное право участия в мероприятиях временного трудоустройства несовершеннолетних граждан было предоставлено подросткам, находящимся в сложной жизненной ситуации (дети из многодетных семей, из малообеспеченных семей и семей безработных, стоящие на учете в КДН, дети родителей-инвалидов,

Учитывая высокую потребность в рабочих местах для подростков, работу по содействию занятости необходимо совершенствовать, подбирать для молодежи интересные рабочие места, содействовать в получении дополнительного профессионального образования, отметил председатель областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин.

О работе по профилактике наркомании молодежной среде доложил главный врач ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» Михаил Коростин. Он сообщил, что в настоящее время отмечается увеличение количества подростков, употребляющих наркотические вещества, в Грязинском Данковском, Липецком районах, в городах Елец и Липецк. Необходимо принимать меры по ранней профилактике.

В ГУЗ «ЛОНД» амбулаторный прием осуществляется в отдельной структурной единице наркологического диспансера – детско-подростковом отделении, где бесплатная помощь оказывается как жителям города Липецка, так и области. В штат подросткового амбулаторного отделения включены врачи психиатры-наркологи, психологи и социальный работник. Врачи-наркологи готовы оказывать как консультативную, так и лечебную помощь подросткам и их родителям при возникновении проблем наркологического профиля, в том числе и анонимно.

В выступлении заместителя директора управления молодежной политики Владимира Посульченко было отмечено, что в регионе реализуются мероприятия, направленные на поддержку молодежи, которая нуждается в особой заботе государства, а также профилактику деструктивного поведения в молодежной среде. Это проекты «Наставничество», «Просто о важном» и другие. Особого внимания заслуживает проект киберволонтерства по мониторингу сети Интернет.

За успешное решение актуальных задач в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работу в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав заместителю председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Задонского района Наталье Ворониной вручено благодарственное письмо Министерства просвещения Российской Федерации.

В завершении работы заседания Анатолий Якутин отметил, что в регионе созданы условия для успешного и благополучного развития детей. «Вместе с тем, мы должны стремиться к увеличению эффективности нашей работы, использовать новые инструменты профилактики, изучать положительный опыт работы соседних регионов, в частности, Белгородской области, где трудоустроено больше всего молодежи. Уверен, что если подростки будут работать, у них будет меньше шансов вовлекаться в противоправные действия. Молодые люди хотят трудоустройства, и мы должны им помогать в этом», — подчеркнул Анатолий Якутин.