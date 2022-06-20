Масштабная конференция «Актуальные вопросы ведения бухгалтерского учета» состоялась в правительстве Липецкой области. Ее организовала АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес») при поддержке правительства региона и Ассоциации содействия профессиональной деятельности бухгалтеров и аудиторов Центрально-Черноземного региона в рамках плана работ Центра поддержки предпринимательства Липецкой области. Спикером и модератором встречи выступил доктор экономических наук, руководитель Департамента «Налоги и налоговое администрирование» Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ряховский.

Вместе со спикером более 100 предпринимателей из различных бизнес-сфер поговорили о трансформации налоговой системы в 2022 году, о взаимодействии с инспекциями Федеральной налоговой службы и допроверочным общении с ними. Также обсуждалось, как бизнесу осуществлять работу в новой реальности, сокращая налоговые риски, и при этом использовать грамотные и прозрачные налоговые схемы. После конференции слушатели пообщались с Дмитрием Ряховским в режиме «Вопрос-ответ».

Центр «Мой бизнес» в Липецкой области создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой являются правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.