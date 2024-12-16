Патриотическая встреча «Гордость региона» прошла в Липецке. В ней приняли участие герои СВО, волонтёры, школьники. Приветствовали гостей первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко, сенатор от Липецкой области в Совете Федерации Евгения Уваркина. Специальным гостем стал актёр театра и кино Игорь Петренко. Он сыграл главную роль в фильме «Небо» о липецком Герое России Олеге Пешкове.

Сейчас Игорь Петренко активно помогает фронту. Он лично участвовал в сборе и сопровождении за ленточку 12 больших гуманитарных конвоев, в ближайшее время готовится к отправке 13-й. Несмотря на плотный график, нашел время для встречи с волонтерами и бойцами, поблагодарил всех жителей региона и руководство Липецкой области за помощь бойцам СВО.

Встреча прошла в формате диалога. Герои СВО рассказали о своей службе и встречах с учениками липецких школ. Игорь Петренко – о том, как проходили съемки фильма «Небо». Школьники Липецкой области интересовались любимыми школьными предметами бойцов, спрашивали о дружбе и поддержке. В конце мероприятия солдатам вручили письма от детей.