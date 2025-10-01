Александр Куренков высоко оценил опыт Липецкой области по применению современных технологий для защиты населения

Состоялась рабочая встреча главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. В центре внимания были вопросы повышения уровня защиты населения от угроз природного и техногенного характера.

Александр Куренков дал высокую оценку региональным наработкам с применением современных технических средств и искусственного интеллекта, отметив их практическую ценность.

«Передовые наработки региона заслуживают распространения по другим субъектам. Опыт Липецкой области в области оповещения населения любопытен и полезен», – подчеркнул Александр Куренков.

Министр поблагодарил правительство Липецкой области и лично Игоря Артамонова за системную и результативную работу по обеспечению безопасности территорий и жителей региона.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие перспективы развития комплекса мер безопасности, включая масштабирование успешных проектов и усиление межведомственного взаимодействия.

Также Александр Куренков в Липецке провёл выездное заседание межведомственной комиссии по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Обсуждались вопросы повышения эффективности прогнозирования кризисных ситуаций и происшествий. В частности, речь шла о системе вызова экстренных служб «112» и государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Участие в заседании комиссии приняли губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, представители федеральных органов власти, силовых ведомств и госкорпораций.

«Развитие цифровых инструментов способно повысить эффективность прогнозирования кризисных ситуаций и происшествий на территории региона», – заключил глава МЧС России Александр Куренков.