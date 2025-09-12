Александр Никонов – сын своей земли

В Лебедянке состоялся вечер памяти, посвящённый земляку, родившемуся в деревне Студёнке и прославившему малую родину на всю Липецкую область и далеко за её пределами.

НАША СПРАВКА

Александр Николаевич Никонов

(13.06.1955 – 07.04.2023)

Родился в с. Лебедянка Добринского района. Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт (1977) и Российскую академию госслужбы (2001).

Прошел путь от инженера в совхозе до ключевых постов в регионе:

Председатель колхозов им. Фрунзе и «Красный Октябрь».

Руководитель Добринского района (председатель исполкома, первый секретатель райкома КПСС).

Заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов.

Заместитель главы администрации Липецкой области (2010–2019).

Награжден орденом Почёта, медалью «За заслуги перед

Отечеством», медалью «За заслуги перед Липецкой областью». Почётный гражданин Липецкой области.

Похоронен на родине, в с. Лебедянка.

КАК ОН ЛЮБИЛ РОДИТЕЛЕЙ!

«Сын своей земли» — так назвала это душевное мероприятие организатор вечера памяти Людмила Селиванова, заведующая Лебедянской сельской библиотекой. Вместе со своей коллегой Людмилой Битинёвой она провела эту тёплую встречу.

А встретиться и поговорить об этом человеке приехали его самые близкие родственники: вдова, дочь, внуки, сёстры и брат с супругами, а также друзья их семьи и одноклассники А.Н. Никонова. Все те, кто хорошо его знал в детстве, юности, кто прошёл с ним рука об руку и помнит, каким он был братом, сыном, мужем, другом…

Родился земляк 13 июня 1955-го в простой крестьянской семье и был самым старшим из 5 детей. Подрастая, взял на себя ответственность за всех остальных. До безумия любил маму Екатерину Васильевну и папу Николая Павловича. Просто патологическую его сыновнюю любовь в хорошем смысле этого слова отметила при выступлении местный медработник Татьяна Васильевна Загвозкина, которая трудится в Лебедянском центре врачебной практики и хорошо знает обо всех болячках своих односельчан.

— Я более вряд ли могу из всех жителей назвать ещё такого беспокойного сына, как Александр Николаевич, — сказала она, — который так сильно переживал за отца и мать, постоянно интересовался их состоянием. До последней их минуты он находился рядом.

Автор этих строк ещё до вечера памяти слышала от одной из жительниц района историю о том, как А.Н. Никонов примерно в начале 2000-х в палате Талицкой больницы долго держал за руку свою маму Екатерину, успокаивал и убеждал её, что вот она полечится и всё будет хорошо, ещё поживёт. Однопалатницы в тот момент очень удивились, что человек, известный на весь район и область, не побоялся показаться слабым мужчиной, наоборот, не постеснялся своих сыновних чувств. «Мы плакали, просто завидуя, как он ласково обращался с мамой, — говорит свидетельница того эпизода, — и зауважали Александра Николаевича ещё более».

— Я самая младшая из детей, — говорит Оксана Николаевна, — по возрасту брат Саша практически был мне отцом, на 18 лет старше, поэтому постоянно опекал, волновался о моей учёбе и в школе, и потом в мединституте.

Её старшая сестра Ольга просто не могла сдержать слёз, вспоминая о брате:

— Если мы, все остальные дети, могли приезжать по очереди домой, то у него её просто не было: каждый выходной он — в родной Студёнке. Очень любил всех соседей и односельчан.

О старшем брате Александре вспоминает самая младшая его сестра Оксана. Рядом с ней сидит сестра Ольга. В первом ряду – вдова Тамара Максимовна, дочь Людмила и внуки Софья и Николай.

«ЖИЗНЬ ОТЦА — НАСТОЯЩИЙ ПРИМЕР»

Разумеется, как никто другой, знали своего супруга и папу вдова Тамара Максимовна Никонова и их дети Людмила и Алексей, тоже работающие на благо людей родного края. Дочь стала врачом-неврологом, трудится в Липецкой областной больнице, сын — прокурором.

— Мы дома хорошо понимали важность его работы, — утверждает Тамара Максимовна, — и старались во всём помогать. Вся семья служила ему, поддерживала в сложные моменты. Дети хорошо учились, в какую бы школу их ни переводили. А поездили по району мы немало. Дважды выезжали и в Липецк до окончательного поселения в нём. А так — «Кооператор», Сафоново, Паршиновка, Верхняя Матрёнка, Добринка… Помню, как непросто было мужу принять пост руководителя в колхозе имени Фрунзе в Верхней Матрёнке. Представляете, до того там был Герой Соцтруда, депутат Верховного Совета СССР Астанков Алексей Фёдорович, умудрённый опытом человек. А супругу едва 30 исполнилось, да и не было, разумеется, у него таких полезных для хозяйства связей и авторитета, как у прежнего Героя. И всё-таки справился с работой. Более того — его заметили в области.

— Постоянные переезды в детстве, — вспоминает дочь Людмила Александровна, — мы больше в качестве приключений воспринимали, сильно не страдали, как взрослые. Хотя — только подружек заведёшь в Паршиновке — надо в Верхнюю Матрёнку, только там поближе с кем-то сойдёшься — уже в Добринку едем…Вообще, вся жизнь отца была для нас примером. Его целеустремлённость поражала, её нельзя было не видеть. Помню, как летом по окончании школы у меня не сильно лежала душа к зубрёжке химии с биологией, чтоб поступить в мединститут. Жара, все ровесники то днём купаться идут, то вечером на дискотеку. Хотелось тоже все книжки забросить и шагать с ними. Но папа привёл пример из своей жизни, когда по окончании Лебедянской восьмилетки он за 12 километров на велосипеде летом, в слякоть — пешком, зимой — на лыжах ходил в Верхнематрёнскую среднюю школу. Ещё его лучший друг-студёнец Михаил Матыцын, ставший военным лётчиком, вместе с ним преодолевал этот путь. Мало кто из деревенских тогда поступал в институт. А вот им удалось благодаря их же трудолюбию и целеустремлённости. Разве это не пример для нас, детей и внуков? И я тогда сразу поняла, что не права: жила рядом со школой, только учись!

Внуки Софья и Николай, присутствовавшие на вечере памяти, сказали, что дед учил их жить честно и справедливо, вся его жизнь стала для них примером.

ВСЕ ПОБЕЖАЛИ, И САШКА ПОБЕЖАЛ

— Да, Саша с самого первого класса среди нас выделялся тем, что старался хорошо учиться, — рассказывает его одноклассница Раиса Ивановна Малыхина (в дев. — Перова), — сперва мы учились в начальной Студёнской школе четыре года, в пятом классе перешли в Лебедянскую восьмилетку. И везде он был лучшим учеником. В то же время и озорным мальчишкой, как и все дети.

Раиса Ивановна Малыхина (в дев. – Перова) рассказала, каким был её одноклассник, с которым училась с первого класса по восьмой, потом дружили по жизни.

И Раиса Ивановна, педагог с многолетним стажем, вспомнила момент, как они в 4-м классе на перемене, выйдя из школы, увидели низко летевший «кукурузник» и, забыв про все уроки и, вообще, про всё на свете, побежали всем классом следом за самолётом в сторону Лебедянки, сопроводив его до посадки на полевом аэродроме. Среди одноклассников, разумеется, был и Сашка Никонов. Стоят — на технику не налюбуются. Это же чудо тогда, в середине 60-х годов! Да ещё так низко и так близко. Оглянулись: первая учительница Евдокия Захаровна Ларина идёт за ними следом… Повезло тогда: лишь на один урок их после задержала.

Одноклассник Александр Матыцын тоже помнит этот момент, а вот Николай Ситников встретил их в пятом в Лебедянской школе. Признался: сразу мальчишкам захотелось студёнцев «к порядку» приучить. Как-то не получилось. Они, в том числе Никонов, могли быстро и сами на место поставить таких лебедянских «наставников». Им всем в нынешнем году исполнилось по 70. А как начинают говорить о школе или друг о друге, вновь превращаются в прежних мальчишек и девчонок.

Особенно это было видно в момент незабываемой их встречи одноклассников после 47 лет с момента окончания Лебедянской школы. Инициатором того весёлого вечера как раз в 2017-м и выступил сам Александр Николаевич, организатором — Раиса Ивановна. А.Н. Никонов, как будто предвидел будущее: на предложение встретиться на 50-летие по окончании сказал: «Встретимся, коль доживём, а пока некруглую дату давайте отметим…». Они наговориться не могли! Классную руководительницу Анну Ивановну Коротаеву пригласили. Танцевали вальс, пели частушки, били дроби под гармонь… Этого им показалось мало, и на следующий год — вновь встретились. Но в 2019-м начался ковид, многие из друзей ушли в вечность… И теперь все одноклассники, кто остался, с такой теплотой вспоминают Александра Николаевича за то, что собрал их, настоял на своём, а на вечере преподнёс каждому подарок.

Вдова Тамара Максимовна Никонова от своей семьи подарила книги Лебедянской библиотеке в лице её заведующей Людмилы Селивановой.

ЧИНОВНИК С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

Вот пишу эти строки о своём земляке и точно знаю: многие из старшего поколения, кто не попал на этот вечер памяти, скажут тёплые слова в адрес А.Н. Никонова. Конечно, добринские руководители хозяйств и организаций обращались к нему много раз за помощью. Он сам, бывший и парторгом, и председателем колхозов, хорошо понимал их чаяния, слышал, о чём они говорят. И помогал. Например, та же Загвозкина Т.В. вспомнила, как, будучи местным депутатом, ездила в конце 90-х гг. к нему с просьбой оставить Березнеговатскую школу средней, а не 9-леткой. В своём кабинете Никонов моментально решил этот вопрос, поняв, что ребятишкам из Березнеговатки непросто будет добираться до Лебедянки.

Все мы знаем: не так уж и просто набраться мужества надо простым жителям, чтобы с просьбой войти в кабинет чиновника любого ранга. С одной стороны, если на какие-то недостатки укажешь, вроде как кляузник, с другой — если себе лично что-то попросишь, — вымогатель. Так вот в семье родственников моего мужа ходит весёлая и правдивая байка о том, как в середине 80-х, когда всё покупали по талонам и ничего лишнего без них ты не получишь, их дед-фронтовик и заядлый курильщик Григорий Константинович Пчельников набрался смелости, надел пиджак с медалями и орденами и поехал к Никонову в райисполком, чтобы попросить … талончик на сигареты, ведь даже на фронте им махорку выдавали. И, конечно, Александр Николаевич тут же постарался помочь защитнику Отечества. Приехал дед домой с сигаретами, довольный.

И таких моментов о тёплой встрече с Никоновым услышишь от простых земляков — море. Кому-то после пожара помог новое жильё приобрести, кому-то инвалидский автомобиль… Вникал в проблемы каждого.

— Вот это здание бывшей Лебедянской школы, — рассказывает заместитель главы администрации района Олег Николаевич Малыхин, на тот момент возглавлявший местное поселение, — когда закрылось как образовательное учреждение, сохранилось тоже благодаря Александру Николаевичу.

Он предложил из старого и маленького Березнеговатского сельсовета перевести руководство сюда, здесь же открыть центр общей врачебной практики.

Так у односельчан впервые появилась возможность лечиться на месте, не выезжать на капельницы в Добринку или Талицкий Чамлык, как было ранее. И школа обрела вторую жизнь, вновь служит верой и правдой своим землякам.

— Когда в нашем колхозе имени Ленина тянули газопровод, то Александр Николаевич и в этом принял участие, — вступила в разговор Валентина Ивановна Жигулина, возглавлявшая в тот момент сельсовет, — проект в некоторых деревнях, в том числе в Студёнке, предполагал протяжённость линии далеко от домов. Но ведь люди за свой счёт должны были от трубы к дому тянуть. И пришлось не без помощи Никонова убеждать проектировщиков переделать проект. Вышла селянам такая работа намного дешевле.

Чиновником с человеческим лицом называли современники А.Н. Никонова. Несмотря на свой политический вес, был скромным человеком. «Мы снимали фильм о жизни А.Н. Никонова, — вспоминает журналист Ольга Звягина. — Нам нужны были кадры о его работе в Добринке, но так и не удалось уговорить его пройтись по улице посёлка. Александр Николаевич заявил тогда: “В рабочее время праздно шататься по улице, да ещё на камеру! Мне стыдно будет потом перед земляками!”». Фильм так и не вышел.

«На любой работе у него что было заложено: порядочность, добросовестность, то оно у него по всей жизни и присутствовало. Я благодарен судьбе, что она меня свела с таким великим человеком, товарищем, как Александр Николаевич. Царствие ему Небесное, вечный покой», — так сказал о покойном глава Грязинского района Владимир Рощупкин.

Под этими словами, думается, подпишется каждый, кто знал А.Н. Никонова.