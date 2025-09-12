Александр Никонов – сын своей земли

В Лебедянке состоялся вечер памяти, посвящённый земляку, родившемуся в деревне Студёнке и прославившему малую родину на всю Липецкую область и далеко за её пределами.
***
НАША СПРАВКА
Александр Николаевич Никонов
(13.06.1955 – 07.04.2023)
- Родился в с. Лебедянка Добринского района. Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт (1977) и Российскую академию госслужбы (2001).
- Прошел путь от инженера в совхозе до ключевых постов в регионе:
- Председатель колхозов им. Фрунзе и «Красный Октябрь».
- Руководитель Добринского района (председатель исполкома, первый секретатель райкома КПСС).
- Заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов.
- Заместитель главы администрации Липецкой области (2010–2019).
- Награжден орденом Почёта, медалью «За заслуги перед
- Отечеством», медалью «За заслуги перед Липецкой областью». Почётный гражданин Липецкой области.
- Похоронен на родине, в с. Лебедянка.
***
КАК ОН ЛЮБИЛ РОДИТЕЛЕЙ!
«Сын своей земли» — так назвала это душевное мероприятие организатор вечера памяти Людмила Селиванова, заведующая Лебедянской сельской библиотекой. Вместе со своей коллегой Людмилой Битинёвой она провела эту тёплую встречу.
А встретиться и поговорить об этом человеке приехали его самые близкие родственники: вдова, дочь, внуки, сёстры и брат с супругами, а также друзья их семьи и одноклассники А.Н. Никонова. Все те, кто хорошо его знал в детстве, юности, кто прошёл с ним рука об руку и помнит, каким он был братом, сыном, мужем, другом…
Родился земляк 13 июня 1955-го в простой крестьянской семье и был самым старшим из 5 детей. Подрастая, взял на себя ответственность за всех остальных. До безумия любил маму Екатерину Васильевну и папу Николая Павловича. Просто патологическую его сыновнюю любовь в хорошем смысле этого слова отметила при выступлении местный медработник Татьяна Васильевна Загвозкина, которая трудится в Лебедянском центре врачебной практики и хорошо знает обо всех болячках своих односельчан.
— Я более вряд ли могу из всех жителей назвать ещё такого беспокойного сына, как Александр Николаевич, — сказала она, — который так сильно переживал за отца и мать, постоянно интересовался их состоянием. До последней их минуты он находился рядом.
Автор этих строк ещё до вечера памяти слышала от одной из жительниц района историю о том, как А.Н. Никонов примерно в начале 2000-х в палате Талицкой больницы долго держал за руку свою маму Екатерину, успокаивал и убеждал её, что вот она полечится и всё будет хорошо, ещё поживёт. Однопалатницы в тот момент очень удивились, что человек, известный на весь район и область, не побоялся показаться слабым мужчиной, наоборот, не постеснялся своих сыновних чувств. «Мы плакали, просто завидуя, как он ласково обращался с мамой, — говорит свидетельница того эпизода, — и зауважали Александра Николаевича ещё более».
— Я самая младшая из детей, — говорит Оксана Николаевна, — по возрасту брат Саша практически был мне отцом, на 18 лет старше, поэтому постоянно опекал, волновался о моей учёбе и в школе, и потом в мединституте.
Её старшая сестра Ольга просто не могла сдержать слёз, вспоминая о брате:
— Если мы, все остальные дети, могли приезжать по очереди домой, то у него её просто не было: каждый выходной он — в родной Студёнке. Очень любил всех соседей и односельчан.
«ЖИЗНЬ ОТЦА — НАСТОЯЩИЙ ПРИМЕР»
Разумеется, как никто другой, знали своего супруга и папу вдова Тамара Максимовна Никонова и их дети Людмила и Алексей, тоже работающие на благо людей родного края. Дочь стала врачом-неврологом, трудится в Липецкой областной больнице, сын — прокурором.
— Мы дома хорошо понимали важность его работы, — утверждает Тамара Максимовна, — и старались во всём помогать. Вся семья служила ему, поддерживала в сложные моменты. Дети хорошо учились, в какую бы школу их ни переводили. А поездили по району мы немало. Дважды выезжали и в Липецк до окончательного поселения в нём. А так — «Кооператор», Сафоново, Паршиновка, Верхняя Матрёнка, Добринка… Помню, как непросто было мужу принять пост руководителя в колхозе имени Фрунзе в Верхней Матрёнке. Представляете, до того там был Герой Соцтруда, депутат Верховного Совета СССР Астанков Алексей Фёдорович, умудрённый опытом человек. А супругу едва 30 исполнилось, да и не было, разумеется, у него таких полезных для хозяйства связей и авторитета, как у прежнего Героя. И всё-таки справился с работой. Более того — его заметили в области.
— Постоянные переезды в детстве, — вспоминает дочь Людмила Александровна, — мы больше в качестве приключений воспринимали, сильно не страдали, как взрослые. Хотя — только подружек заведёшь в Паршиновке — надо в Верхнюю Матрёнку, только там поближе с кем-то сойдёшься — уже в Добринку едем…Вообще, вся жизнь отца была для нас примером. Его целеустремлённость поражала, её нельзя было не видеть. Помню, как летом по окончании школы у меня не сильно лежала душа к зубрёжке химии с биологией, чтоб поступить в мединститут. Жара, все ровесники то днём купаться идут, то вечером на дискотеку. Хотелось тоже все книжки забросить и шагать с ними. Но папа привёл пример из своей жизни, когда по окончании Лебедянской восьмилетки он за 12 километров на велосипеде летом, в слякоть — пешком, зимой — на лыжах ходил в Верхнематрёнскую среднюю школу. Ещё его лучший друг-студёнец Михаил Матыцын, ставший военным лётчиком, вместе с ним преодолевал этот путь. Мало кто из деревенских тогда поступал в институт. А вот им удалось благодаря их же трудолюбию и целеустремлённости. Разве это не пример для нас, детей и внуков? И я тогда сразу поняла, что не права: жила рядом со школой, только учись!
Внуки Софья и Николай, присутствовавшие на вечере памяти, сказали, что дед учил их жить честно и справедливо, вся его жизнь стала для них примером.
ВСЕ ПОБЕЖАЛИ, И САШКА ПОБЕЖАЛ
— Да, Саша с самого первого класса среди нас выделялся тем, что старался хорошо учиться, — рассказывает его одноклассница Раиса Ивановна Малыхина (в дев. — Перова), — сперва мы учились в начальной Студёнской школе четыре года, в пятом классе перешли в Лебедянскую восьмилетку. И везде он был лучшим учеником. В то же время и озорным мальчишкой, как и все дети.
И Раиса Ивановна, педагог с многолетним стажем, вспомнила момент, как они в 4-м классе на перемене, выйдя из школы, увидели низко летевший «кукурузник» и, забыв про все уроки и, вообще, про всё на свете, побежали всем классом следом за самолётом в сторону Лебедянки, сопроводив его до посадки на полевом аэродроме. Среди одноклассников, разумеется, был и Сашка Никонов. Стоят — на технику не налюбуются. Это же чудо тогда, в середине 60-х годов! Да ещё так низко и так близко. Оглянулись: первая учительница Евдокия Захаровна Ларина идёт за ними следом… Повезло тогда: лишь на один урок их после задержала.
Одноклассник Александр Матыцын тоже помнит этот момент, а вот Николай Ситников встретил их в пятом в Лебедянской школе. Признался: сразу мальчишкам захотелось студёнцев «к порядку» приучить. Как-то не получилось. Они, в том числе Никонов, могли быстро и сами на место поставить таких лебедянских «наставников». Им всем в нынешнем году исполнилось по 70. А как начинают говорить о школе или друг о друге, вновь превращаются в прежних мальчишек и девчонок.
Особенно это было видно в момент незабываемой их встречи одноклассников после 47 лет с момента окончания Лебедянской школы. Инициатором того весёлого вечера как раз в 2017-м и выступил сам Александр Николаевич, организатором — Раиса Ивановна. А.Н. Никонов, как будто предвидел будущее: на предложение встретиться на 50-летие по окончании сказал: «Встретимся, коль доживём, а пока некруглую дату давайте отметим…». Они наговориться не могли! Классную руководительницу Анну Ивановну Коротаеву пригласили. Танцевали вальс, пели частушки, били дроби под гармонь… Этого им показалось мало, и на следующий год — вновь встретились. Но в 2019-м начался ковид, многие из друзей ушли в вечность… И теперь все одноклассники, кто остался, с такой теплотой вспоминают Александра Николаевича за то, что собрал их, настоял на своём, а на вечере преподнёс каждому подарок.
ЧИНОВНИК С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ
Вот пишу эти строки о своём земляке и точно знаю: многие из старшего поколения, кто не попал на этот вечер памяти, скажут тёплые слова в адрес А.Н. Никонова. Конечно, добринские руководители хозяйств и организаций обращались к нему много раз за помощью. Он сам, бывший и парторгом, и председателем колхозов, хорошо понимал их чаяния, слышал, о чём они говорят. И помогал. Например, та же Загвозкина Т.В. вспомнила, как, будучи местным депутатом, ездила в конце 90-х гг. к нему с просьбой оставить Березнеговатскую школу средней, а не 9-леткой. В своём кабинете Никонов моментально решил этот вопрос, поняв, что ребятишкам из Березнеговатки непросто будет добираться до Лебедянки.
Все мы знаем: не так уж и просто набраться мужества надо простым жителям, чтобы с просьбой войти в кабинет чиновника любого ранга. С одной стороны, если на какие-то недостатки укажешь, вроде как кляузник, с другой — если себе лично что-то попросишь, — вымогатель. Так вот в семье родственников моего мужа ходит весёлая и правдивая байка о том, как в середине 80-х, когда всё покупали по талонам и ничего лишнего без них ты не получишь, их дед-фронтовик и заядлый курильщик Григорий Константинович Пчельников набрался смелости, надел пиджак с медалями и орденами и поехал к Никонову в райисполком, чтобы попросить … талончик на сигареты, ведь даже на фронте им махорку выдавали. И, конечно, Александр Николаевич тут же постарался помочь защитнику Отечества. Приехал дед домой с сигаретами, довольный.
И таких моментов о тёплой встрече с Никоновым услышишь от простых земляков — море. Кому-то после пожара помог новое жильё приобрести, кому-то инвалидский автомобиль… Вникал в проблемы каждого.
— Вот это здание бывшей Лебедянской школы, — рассказывает заместитель главы администрации района Олег Николаевич Малыхин, на тот момент возглавлявший местное поселение, — когда закрылось как образовательное учреждение, сохранилось тоже благодаря Александру Николаевичу.
Он предложил из старого и маленького Березнеговатского сельсовета перевести руководство сюда, здесь же открыть центр общей врачебной практики.
Так у односельчан впервые появилась возможность лечиться на месте, не выезжать на капельницы в Добринку или Талицкий Чамлык, как было ранее. И школа обрела вторую жизнь, вновь служит верой и правдой своим землякам.
— Когда в нашем колхозе имени Ленина тянули газопровод, то Александр Николаевич и в этом принял участие, — вступила в разговор Валентина Ивановна Жигулина, возглавлявшая в тот момент сельсовет, — проект в некоторых деревнях, в том числе в Студёнке, предполагал протяжённость линии далеко от домов. Но ведь люди за свой счёт должны были от трубы к дому тянуть. И пришлось не без помощи Никонова убеждать проектировщиков переделать проект. Вышла селянам такая работа намного дешевле.
Чиновником с человеческим лицом называли современники А.Н. Никонова. Несмотря на свой политический вес, был скромным человеком. «Мы снимали фильм о жизни А.Н. Никонова, — вспоминает журналист Ольга Звягина. — Нам нужны были кадры о его работе в Добринке, но так и не удалось уговорить его пройтись по улице посёлка. Александр Николаевич заявил тогда: “В рабочее время праздно шататься по улице, да ещё на камеру! Мне стыдно будет потом перед земляками!”». Фильм так и не вышел.
«На любой работе у него что было заложено: порядочность, добросовестность, то оно у него по всей жизни и присутствовало. Я благодарен судьбе, что она меня свела с таким великим человеком, товарищем, как Александр Николаевич. Царствие ему Небесное, вечный покой», — так сказал о покойном глава Грязинского района Владимир Рощупкин.
Под этими словами, думается, подпишется каждый, кто знал А.Н. Никонова.