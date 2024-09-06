Сегодня в 8 утра в Добринском районе организованно открылись все избирательные участки. Одним из первых на избирательный участок заехал исполнить свой гражданский долг глава Добринского района Александр Пасынков вместе со своей супругой.

— Я считаю выборы губернатора Липецкой области и депутатов Добринского сельского совета, — поделился мнением Александр Николаевич, — главным политическим событием года в нашем районе. от нашего с вами выбора напрямую зависит будущий вектор развития нашего муниципалитета на ближайшие 5 лет. Впереди еще два дня голосования, поэтому у наших граждан еще есть время сделать свой выбор.