Общество Политика

Александр Пасынков исполнил гражданский долг на выборах губернатора и сельских депутатов

4 часа назад

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Сегодня в 8 утра в Добринском районе организованно открылись все избирательные участки. Одним из первых на избирательный участок заехал исполнить свой гражданский долг глава Добринского района Александр Пасынков вместе со своей супругой.

— Я считаю выборы губернатора Липецкой области и депутатов Добринского сельского совета, — поделился мнением Александр Николаевич, — главным политическим событием года в нашем районе. от нашего с вами выбора напрямую зависит будущий вектор развития нашего муниципалитета на ближайшие 5 лет. Впереди еще два дня голосования, поэтому у наших граждан еще есть время сделать свой выбор.

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