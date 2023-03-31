Во вторник поздно вечером крупный пожар произошел в поселке Плавица. На 4-м этаже пятиэтажного дома площадью 150 квадратных метров на улице Строителей сгорели несколько жилых помещений. На место вызова сразу выехали несколько пожарных подразделений Добринского района, 4 машины скорой помощи, 2 автоподъемника из комхоза и электросетей, привлекались и другие службы. Из многоквартирного дома было эвакуировано 35 человек. В результате пожара огонь уничтожил внутреннюю отделку нескольких квартир и имущество по всей их площади. В пожаре погибли два человека, мужчина и женщина. Еще 3 человека пострадали и были доставлены в ГУЗ «Добринская ЦРБ».

Глава Добринского района Александр Пасынков в соцсетях рассказал о том, какие меры были приняты после происшествия:

«Сразу после трагедии начали расчистку комнат, пострадавших во время пожара, составляем сметы на их ремонт. Под контроль взято размещение жителей дома №8, пострадавших во время пожара и проработка с организациями, строительными фирмами вопроса восстановления пострадавших во время пожара жилых помещений. Главы Богородицкого и Добринского сельских поселений, совместно с сотрудниками ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области в Грязинском, Добринском и Усманском районах, получили задание провести с жильцами многоквартирных многоэтажных домов дополнительные инструктажи по вопросам пожарной безопасности и недопущения использования в быту открытого огня или неисправной электропроводки. Вместе с этим сделаем дополнительное обследование многоквартирных домов и общежитий по вопросам пожарной безопасности.

В жилых многоквартирных домах в ближайшие дни дополнительно установим автономные датчики пожарной сигнализации. Из резервного фонда Добринского муниципального района гражданам, пострадавшим во время пожара, выделим необходимые для нормальной жизни денежные средства. Погорельцам поможем в ускоренном порядке восстановить утраченные в огне документы, их детей обеспечим учебниками и школьными принадлежностями.

Кроме этого, сделаем круглосуточным дежурство водителей, имеющих допуск к работе с подъемными механизмами. Трагедия, подобная вышеуказанной, не должна повториться».