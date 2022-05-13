Исполняющий обязанности главы администрации Добринского муниципального района Александр Пасынков принял участие в работе первого этапа конференции Добринского местного отделения ЛРО ВПП «Единая Россия». Абсолютным большинством голосов единороссы решили поддержать его кандидатуру, из числа зарегистрированных кандидатов, представленных конкурсной комиссией, для дальнейшего избрания на должность главы Добринского муниципального района. Данное решение однопартийцы направили на утверждение в президиум Липецкого регионального политического совета Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Александр Пасынков поблагодарил соратников по партии за доверие, оказанное ему. Оно ко многому обязывает.

— Должность главы муниципалитета, — сказал он, — потребует от человека, ее занявшего, максимума сил, старания и стремления работать во благо родного района, делать все для его дальнейшего процветания. Понимаю, какой груз ответственности может лечь на мои плечи в случае избрания главой района. Я к этому готов. Но любые позитивные перемены и планы, какие бы перспективными они не были, невозможно претворить в жизнь без единой команды, объединенной общими целями и задачами.

Второй этап конференции Добринского местного отделения партии «Единая Россия», на котором выберут секретаря, будет проведен не позднее 27 мая.