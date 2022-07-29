Исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Александр Рябченко встретился с Дианой Гурцкая, председателем комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик, народной артисткой России. В ходе встречи они обсудили совместную работу комиссии и правительства региона по теме доступности инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Диана Гурцкая отметила, что только при необходимом подходе при строительстве и капитальном ремонте жилья, дорог, социальных объектов, благоустройстве общественных мест появится возможность развития доступной среды. Она добавила, что члены сразу нескольких комиссий Общественной Палаты РФ держат этот вопрос на контроле, в том числе добиваются внесения изменений в нормативные документы по строительству жилья и его доступности для определенных категорий граждан.

«Жильё для людей с инвалидностью – это очень серьёзный вопрос. Мы бы хотели, чтобы было соприкосновение, понимание и работа в этом направлении. Наша комиссия – площадка, где слышат сердцем. В рамках своей рабочей поездки в Липецкую область лично встретилась с одной из жительниц села, которая обращалась к нам по вопросу предоставления её малоимущему сыну, инвалиду первой группы, благоустроенного жилого помещения. Побывала в доме, в который планирует въехать семья в ближайшее время по договору соцнайма. Дом большой, просторный. Но, конечно, нужен пандус и некоторые изменения внутри. Признательна вам и региональной Общественной палате за решение этого вопроса», – сказала Диана Гурцкая.

Александр Рябченко предложил проанализировать реализацию проектов и программ в области, чтобы посмотреть, как они уже повлияли на качество жизни людей с инвалидностью, и что ещё необходимо сделать для улучшения доступной среды.

«Комиссии общественной палаты – это открытый взгляд со стороны. Ваши сигналы фокусируют наше внимание. Мы готовы вовлекаться. Всё, что касается социальных инициатив, необходимо объединить. Для этого нам важна экспертная оценка и демонстрация успешных практик. Мы должны создать людям с ограниченными возможностями здоровья условия для комфортного проживания, удобного передвижения и активной социальной интеграции», – подчеркнул Александр Рябченко.