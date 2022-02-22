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Александр Рябченко рассказал о размещении жителей Донбасса в Липецкой области

6 минут назад
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Как Липецкая область встретила граждан ДНР и ЛНР, сегодня рассказали журналистам исполняющий обязанности главы региона Александр Рябченко и заместитель главы администрации Александр Ильин. Брифинг прошёл в администрации области.

«Встретили людей на железнодорожном вокзале. Лично прошёл по всем 13 вагонам, пообщался с ними, рассказал, как мы подготовились к их приезду. Волонтёры, спасатели приняли активное участие, помогали с вещами, все службы сработали хорошо. На вокзале операторы сотовой связи предоставили жителям Донбасса бесплатные сим-карты, чтобы люди могли позвонить родственникам. Людей обеспечат всем необходимым. Все устали, но радует, что добрались до нас. Будем помогать им», — сказал Александр Рябченко.

Дальше жителей Донбасса отвезли на автобусах в пункты временного размещения. В реабилитационно-оздоровительном центре «Лесная сказка» разместились семьи с детьми до пяти лет, в лагере «Клён» — родители с детьми старше пяти лет. В основном, все прибывшие в Липецкую область — пожилые, женщины и несовершеннолетние. Есть и люди с ограниченными возможностями здоровья. Их поселили в реабилитационном центре «Сосновый бор».

Как рассказал Александр Ильин, все прибывшие в регион прошли первичное медицинское обследование. 12 человек с признаками ОРВИ и четыре человека с симптомами коронавируса были госпитализированы. Все желающие также смогут сделать прививку, запасов вакцины и экспресс-тестов в регионе достаточно.

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