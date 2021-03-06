Сегодня, 6 марта, в ДЮСШ г. Грязи состоялся турнир по мини-футболу в рамках федерального проекта “Доверяй, играя”. Этой новостью в своем Инстаграм поделился глава Грязинского района Владимир Рощупкин.

Проект “Доверяй, играя” представляет собой серию товарищеских матчей, организованных между сборными молодежных команд и представителями органов власти. Создание условий для успешного взаимодействия представителей органов власти и добровольцев, устранение коммуникационных барьеров.

В прошедшем матча грязинская команда “Олимп” со счетом 6:4 выиграла у команды администрации Липецкой области. За грязинскую команду “Олимп” играл заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко.