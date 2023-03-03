Первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко и начальник регионального управления физической культуры и спорта Михаил Маринин встретились с руководителями Федерации бокса России. Липецкую область посетили Генеральный секретарь и руководитель администрации Федерации бокса России Татьяна Кириенко и Наталья Седелева.

Они обсудили перспективы развития бокса в Липецкой области и план работы Федерации на ближайшие два года.

Татьяна Кириенко отметила, что липецкие спортсмены постоянно улучшают результаты своих выступлений. Так, Диана Сикстус стала победительницей первенства Европы, а с начала 2023 года юноши завоевали более 10 наград, получив путёвки на первенства России.

В свою очередь Александр Рябченко обратился к гостям с инициативой увеличить количество спортсменов, принимающих участие в турнире по боксу, посвященному памяти Заслуженного мастера спорта СССР Петра Заева. «В прошлом году в этом турнире приняли участие более 150 боксёров из 10 регионов, в том числе ЛНР и ДНР», – сообщил Александр Рябченко.