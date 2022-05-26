Сегодня глава Добринского муниципального района Александр Пасынков принял участие в конференции Добринского местного отделения «Единой России». В ее работе также участвовали Светлана Суханова, первый заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета Липецкого регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»» и Алексей Поляков, начальник отдела организационной работы регионального исполнительного комитета Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Сорок три делегата единогласно избрали Александра Пасынкова новым секретарем районной организации.

Напомним, что прежде секретарем районной партийной организации являлся Роман Ченцов. Он сложил с себя полномочия главы района, а после, по собственной инициативе, перестал быть секретарем.

— Оказанное доверие, — сказал Александр Пасынков, — буду оправдывать работой на благо жителей района. Планов и задач много. От слов перейдем к делам. В связи со сложной политической обстановкой призываю своих однопартийцев сплотить свои ряды, проявлять инициативу и активность, конкретными делами укреплять и повышать имидж «Единой России», привлекая в ее ряды новых сторонников.