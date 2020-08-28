Александру Лазареву присвоили почетное звание «Заслуженный работник образования Липецкой области»

Почетное звание «Заслуженный работник образования Липецкой области» получили 30 педагогов. Такая награда присваивается за значительный вклад в сохранение, популяризацию и развитие образования Липецкой области. Стаж работы каждого лауреата не менее 15 лет.

Педагогам, получившим почетное звание «Заслуженный работник образования Липецкой области», в День учителя вручат нагрудный знак и удостоверение.

Среди тех, кто удостоен этой награды – учитель истории и обществознания из лицея №1 п. Добринка Александр Петрович Лазарев.

Напомним, что в прошлом году Александр Петрович стал лауреатом премии им. К.А. Москаленко.

На 44–ой сессии депутаты облсовета приняли решение присвоить почетное звание «Заслуженный работник образования Липецкой области»:

Агаларян Людмиле Владимировне – заведующей отделением с правом преподавания Государственного областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Липецкий торгово-технологический техникум»;

Бабкиной Ларисе Ивановне – воспитателю детского сада комбинированного вида «Малыш» с. Красное;

Белозёровой Надежде Викторовне – заместителю директора школы № 2 г. Задонска;

Беляеву Александру Алексеевичу – учителю технологии Государственного областного автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления»;

Бирюковой Наталье Михайловне – заведующей дошкольным образовательным учреждением № 136 г. Липецка;

Богданову Виктору Ефимовичу – тренеру-преподавателю детско-юношеской спортивной школы г. Задонска;

Брезицкой Оксане Васильевне – директору школы № 4 г. Грязи;

Буевой Оксане Анатольевне – педагогу дополнительного образования Дома детского творчества «Городской» имени С.А. Шмакова г. Липецка;

Вепринцевой Татьяне Ивановне – учителю химии и биологии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 села Казаки Елецкого района;

Вобликовой Маргарите Владимировне – заместителю директора общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Афанасьево Измалковского района»;

Воткевич Татьяне Анатольевне – учителю начальных классов общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №2 имени Героя Советского Союза И.И. Жемчужникова» города Лебедяни;

Горшковой Ирине Вячеславовне – учителю начальных классов средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов с. Тербуны;

Денисову Александру Николаевичу – начальнику отдела образования администрации Елецкого муниципального района;

Денисовой Анне Александровне – учителю биологии и химии общеобразовательного учреждения «Лицей № 1 имени Героя Советского Союза Б.А. Котова» г. Усмани;

Клыкову Владимиру Алексеевичу – тренеру-преподавателю учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» с. Красное;

Лазареву Александру Петровичу – учителю истории и обществознания общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» п. Добринка;

Лесных Нине Ивановне – заместителю начальника отдела образования администрации Измалковского муниципального района Липецкой области;

Мамонтову Александру Владимировичу – лектору-экскурсоводу учреждения дополнительного образования Центр детского творчества г. Данкова Липецкой области;

Медведевой Елене Валентиновне – заместителю директора Государственного областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чаплыгинский аграрный колледж»;

Назаровой Людмиле Алексеевне – учителю истории и обществознания средней школы №68 города Липецка;

Орловой Людмиле Александровне – учителю физики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №2 г. Липецка;

Пироговой Вере Алексеевне – директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 97 г. Ельца»;

Поповой Ларисе Ивановне – директору средней общеобразовательной школы села Хрущевка имени Героя Российской Федерации О.А. Пешкова Липецкого района;

Родионовой Елене Геннадиевне – учителю начальных классов общеобразовательного учреждения им. Л.Н. Толстого;

Слесаренко Анне Николаевне – заместителю директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 14 г. Липецка;

Стрельниковой Татьяне Николаевне – учителю математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Вторые Тербуны Тербунского района;

Тюниной Светлане Валерьевне – директору общеобразовательного учреждения «Лицей №3 им. К.А. Москаленко» г. Липецка;

Устимец Алле Валерьевне – педагогу-психологу Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 89 г. Липецка;

Фалькович Татьяне Николаевне – заведующей Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 8 «Родничок» г. Грязи;

Ходоровой Елене Сергеевне – заместителю директора по учебно-воспитательной работе, учителю информатики, физики и математики в средней общеобразовательной школе имени В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное Воловского района.