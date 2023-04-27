Высокую региональную награду получат начальник регионального управления по охране культурного наследия Алексей Грушихин и председатель Совета ветеранов ПАО «НЛМК» Борис Косолапов. Такое решение принято на очередной 24-ой сессии облсовета.Знак отличия «За заслуги перед Липецкой областью» ежегодно вручается жителям, имеющим заслуги перед регионом в области общественной и государственной деятельности, а также внесшим выдающийся вклад в развитие производства, социальной сферы, благотворительности.

Алексей Грушихин долгое время трудился в сфере образования. Прошёл путь от начальника отдела молодёжи до руководителя регионального управления образования и науки. Одним из первых он принимал участие в конкурсе «Учитель года», став первым победителем всероссийского конкурса от нашей области. При его непосредственном участии создан Центр социально-психологической адаптации и информации молодёжи, областная пионерская организация и Центр патриотического воспитания. Был координатором создания Областного политического клуба и Центра развития добровольчества, инициатором учреждения знака «Доброволец Липецкой области». С 2020 года возглавляет областное управлением по охране культурного наследия. За это время в регионе значительно повысилась роль государственной охраны объектов культурного наследия.

Борис Косолапов работал в металлургической отрасли и органах власти региона. Неоднократно избирался депутатом городских и районных Советов народных депутатов, на протяжении 15 лет был депутатом Липецкого городского Совета. С 2013 года избран председателем Совета ветеранов ПАО «НЛМК». Разработал и внедрил ежегодную программу помощи ветеранам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, включая оказание материальной помощи и бесплатное лечение в санаториях. Совместно с благотворительным фондом «Милосердие» участвует в благотворительных акциях для детских учреждений, ветеранов, активно развивает патриотическое движение.