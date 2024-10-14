Руководитель ФКР Липецкой области Алексей Костин покидает пост в связи с переходом на новое место работы. Алексей Сергеевич возглавлял Фонд с мая 2023 года. В этой должности принимал участие в реализации программы капитального ремонта на территории Липецкой области и восстановлении жилого фонда Мариуполя.

Под его руководством проведён капремонт 200 многоквартирных домов региона в прошлом году, в этом – запланированы работы в 282 многоэтажках, в 139 из них – закончены по отдельным видам. В 2024 году на капитальный ремонт выделена рекордная сумма из областного бюджета – 1,5 млрд рублей, которые преимущественно направляются на обновление устаревших инженерных сетей и лифтов. Кроме того, в Мариуполе при участии липецкого ФКР завершено восстановление 28 многоквартирных домов, сейчас выполняется ремонт 14 фасадов, 68 квартир и детского сада.

За этот год Фонд и его специалисты были отмечены наградами правительства региона, руководства ДНР, ППК «Единый заказчик», Минстроя России.

С понедельника Алексей Костин продолжит трудовую деятельность в должности первого заместителя начальника управления строительства и архитектуры Липецкой области.